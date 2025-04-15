Государство должно включиться в борьбу с мошенниками: СМИ

Доставка посылок через пакоматы становится все более популярной, и вполне понятно, что люди, ожидающие посылку в определенный момент, могут не воспринять как обман текстовое сообщение с просьбой уточнить свои данные.

За первые два месяца текущего года было совершено 878 случаев мошенничества, в результате которых клиенты банков, сами одобрившие платежи, были обмануты на 1 504 616 евро. Об этом в апреле сообщила Ассоциация финансовой отрасли.

Было похищено более 1,5 миллионов евро, и в сравнении со средним уровнем доходов жителей Латвии, который, по разным данным, немного превышает 1500 евро в месяц, это огромная сумма.

Общая сумма мошенничества, вероятно, еще выше, поскольку данные ассоциации относятся только к клиентам четырех крупнейших банков, работающих в Латвии.

Кроме того, не исключено, что есть жертвы мошенничества, которые скрывают свои убытки.

В 2024 году клиенты четырех крупнейших банков были обмануты на 15,5 млн евро, что на 22,4% больше, чем в 2023 году. Информация о мошенничестве показывает, что нам по-прежнему нужно быть очень осторожными с телефонными мошенниками.

Учитывая это, всем, чья профессиональная деятельность не предполагает общения с незнакомыми людьми, разумнее всего просто не отвечать на звонки с неизвестных номеров и ни при каких обстоятельствах не верить тому, что говорит неизвестный звонящий, какой бы эмоциональной и драматичной ни была его история.

Это особенно важно учитывать пожилым людям, которые в силу многолетней привычки зачастую больше доверяют сообщениям, полученным по телефону.

В то же время о рисках важно напомнить и молодому поколению, которое чувствует себя в интернете очень свободно и может забыть о необходимой осторожности.

(Diena)