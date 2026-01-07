Год с отключения от БРЭЛЛ: Ринкевич встретился с министром Мелнисом

Стороны также обсудили деятельность единственного в Латвии оператора системы распределения природного газа АО "Gaso" в связи с усилением профилактических проверок природного газа.

Во время встречи Мелнис проинформировал о ходе работы над законопроектами, относящимися к компетенции Министерства климата и энергетики.

Президент и министр обсудили развитие ветряных электростанций, потенциальное развитие атомной энергетики в Латвии и проделанную на данный момент работу над Энергетической стратегией, а также тенденции цен на электроэнергию.

Учитывая, что скоро исполнится год с момента отключения стран Балтии от энергосистемы БРЭЛЛ, они обсудили актуальную информацию о функционировании энергосистемы и основные выводы по дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны.