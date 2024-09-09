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Главы ЦРУ и МИ-6: мировой порядок под угрозой, невиданной с конца Холодной войны (2)

© BBC 9 сентября, 2024 08:18

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Миропорядок находится «под угрозой, какой человечество не видело со времен холодной войны», уверены глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур и его заокеанский коллега, директор ЦРУ Уильям Бернс.

По словам обоих главных разведчиков, Лондон и Вашингтон активно сотрудничают, чтобы единым фронтом «противостоять агрессивному напору России и захватнической войне Путина в Украине».

Их совместная статья на эту тему вышла в Financial Times, с двумя подписями, до сих пор ничего подобного не публиковалось.

Авторы пишут, что заранее предвидели приближение полномасштабного вторжения в Украину и «смогли предупредить международное сообщество», чтобы помочь Киеву, раскрыв некоторую секретную информацию.

По обе стороны океана сотрудники ЦРУ и МИ-6 противодействуют «бездумной диверсионной кампании», проводимой Россией в Европе, одновременно пытаются снизить напряженность конфликта на Ближнем Востоке и борются с террором, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства» [в РФ запрещено — ред.], говорится в статье.

«Нет никаких сомнений в том, что международный миропорядок — сбалансированная система, которая привела планету к относительному миру и стабильности, параллельно обеспечив рост уровня жизни, открыв новые возможности и заложив основу для процветания, — сейчас находится под угрозой — большей, чем когда-либо со времен холодной войны», — уверены авторы статьи.

В основе особых отношений между Великобританией и США, по их мнению, лежит «успешная борьба с этой угрозой».

Одним из таких «беспрецедентных сочетаний угроз», стоящих перед двумя странами, является идущая уже третий год, после вторжения России в феврале 2022 года, война в Украине.

В субботу главы политических разведок двух стран еще и впервые выступили вдвоем на публике, на мероприятии, организованном газетой FT Weekend в лондонском Кенвуд-Хаусе.

Имена участников держались в секрете до самого конца, их огласили лишь за несколько минут до выхода обоих на сцену. Бернс и Мур держались на сцене расслабленно.

Бернс назвал недавний захват украинскими войсками российской территории в Курской области «значительной тактической победой», но добавил, что не видит свидетельств того, чтобы это каким-либо образом ослабило власть президента России Владимира Путина.

Из Украины звучат призывы к Западу поставлять Киеву больше оружия и снять ограничения на его использование на территории России. Отказ следовать этим призывам нередко объясняют опасениями по поводу возможной реакции Москвы.
Однако главы обеих спецслужб согласились в том, что сдерживать поддержку Украины это не должно.

«Никто из нас не должен относиться к рискам эскалации легкомысленно», — сказал Бернс.

Он рассказал, что в конце 2022 года был момент, когда, по его словам, существовал реальный риск того, что — в ответ на череду неудач на поле боя — Россия применит тактическое ядерное оружие.

Бернс тогда обрисовал последствия такого применения российским официальным лицам.

«Однако я никогда не считал — и это мнение всего моего ведомства, — что нам по этому поводу нужно испытывать ненужный страх, — продолжил директор ЦРУ. — Путину свойственно действовать угрозами. Время от времени он будет и дальше бряцать перед нами оружием».

На просьбу прокомментировать возросшую, как представляется, готовность российских спецслужб проводить в Европе тайные операции вроде организации диверсий или поджогов, Ричард Мур заметил, что к услугам уголовников прибегают не от хорошей жизни.

«Российские разведывательные службы, откровенно говоря, несколько одичали в своем поведении», — признал он.

Бернс, со своей стороны, добавил, что, даже если в качестве исполнителей подобных нападений нанимают дилетантов, сами планы от этого могут быть не менее «безрассудными и опасными».

«Путин успеха не добьется»

В своей статье Бернс и Мур подчеркивают, что в вопросе поддержки Украины «сейчас как никогда важно держаться выбранного курса», добавляя, что Путин «успеха не добьется».

По их словам, вооруженный конфликт в Украине показал, как сильно может зависеть ход боевых действий от применения новейших технологий, тем самым подчеркнув необходимость «адаптироваться, экспериментировать и внедрять инновации».

«Помимо Украины, мы вместе работаем и над обузданием безрассудной диверсионной кампании, которую российская разведка ведет по всей Европе, и против циничного использования [Москвой] новых технологий для распространения лжи и дезинформации, призванных вбить между нами клин».

Главным разведывательным и геополитическим вызовом века главы обеих разведок называют подъем Китая. Как сообщается в статье, обе спецслужбы были реорганизованы «в соответствии с этим приоритетом».

Бернс и Мур также рассказали, что постоянно убеждали все стороны в необходимости сдержанности и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, неустанно добиваясь прекращения огня и сделки по возвращению заложников.

Бернс, который играет центральную роль в переговорах о прекращении огня, на мероприятии FT в субботу упомянул, что подробности предлагаемой сделки могут быть озвучены уже в ближайшие дни.

«В конечном итоге это вопрос политической воли, — заявил он, выразив надежду, что лидеры обеих сторон со сделкой согласятся.

С момента нападения ХАМАС 7 октября, жертвами которого стали не менее 1200 человек, а еще 251человека нападавшие взяли в заложники, прошло 11 месяцев.

По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за это время жертвами продолжающейся военной кампании Израиля в Газе стали уже более 40 тысяч человек.

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