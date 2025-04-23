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Главред Латвийского радио высказалась в защиту контента СМИ на русском языке

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

«Пока мы находимся рядом с авторитарным, агрессивным, враждебным государством, которое массово распространяет пропаганду, и пока есть значительная часть общества, которая потребляет СМИ только на русском языке — государственные латвийские медиа должны поддерживать контент на русском языке», — считает Анита Брауна, выдвинутая на должность главного редактора объединенного Латвийского общественного СМИ, пишет LSM+.

Другое дело, говорит она — что нужно понять, почему до сих пор этим контентом не охвачена достаточно большая часть общества. Брауна считает, общественным масс-медиа стоит пересмотреть форматы, с которыми они работали до сих пор, учитывая, что достаточно большая часть населения, 35%, в настоящее время вообще не охвачена.

Вопрос присутствия русского языка в общественных СМИ Брауна рассматривает в более широком контексте — как часть вопроса о том, каким образом общественные СМИ могут достучаться до латвийских нацменьшинств.

«Согласно последним статистическим данным, общественные СМИ охватывают 65% меньшинств. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что большинство этой аудитории потребляет общественные СМИ как на латышском, так и на русском языках. Плохо, что только 16% видят, что их мнение представлено в общественных СМИ».

Одной из главных задач в этой области Брауна считает увеличение охвата аудитории нацменьшинств.

«Я думаю, что это можно сделать разными способами. Нам нужно показывать больше меньшинств в латвийском контенте и больше контента меньшинств. У нас также есть эксперты в различных областях, они являются лидерами мнений, чтобы показать проблемы, с которыми сталкиваются меньшинства. Это одна из областей, где нам определенно нужно активнее работать».

Сегодня журналисты сталкиваются с беспрецедентными вызовами, говорит Брауна. «Все больше и больше людей получают информацию из социальных сетей, где присутствуют ложь, дезинформация и пропаганда. Мы, журналисты, подвергаемся нападкам со стороны политиков и других агентов влияния, которые стремятся подорвать доверие общества к СМИ. Различные политические силы используют социальные сети для достижения своих интересов, как это было во время выборов в Румынии. При этом цифровые атаки, которым подвергаются журналисты, влияют на их способность свободно и честно говорить правду, то есть приводят к самоцензуре».

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