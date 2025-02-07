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Главком: малые инциденты заставляют армию развивать способности

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Малые инциденты вынуждают армию развивать способности, которые отличаются от необходимых в классической войне, заявил командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) генерал-майор Каспарс Пуданc в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос об инцидентах, таких как появление дронов в различных районах Латвии, Пуданc отметил, что общество наблюдает за небольшими происшествиями, которые легко и дёшево организовать, в то время как страна также сталкивается с многочисленными кибератаками. «Это не то, к чему вооружённые силы традиционно готовятся – предотвращение оккупации. Цель этих инцидентов – показать нашу неспособность, убедить общество, что средства расходуются неправильно, и подорвать поддержку армии. В результате мы вынуждены раскрывать свои процедуры, выявлять недостатки и совершенствовать способности в направлении, которое, возможно, не так необходимо в сценарии классической военной угрозы. Российские службы этим пользуются», – заявил Пуданc.

Он подчеркнул, что вооружённые силы продолжают развитие, при этом не ограничивая права граждан, что, в свою очередь, не даёт возможности предотвращать каждый инцидент. «Мы реагируем, наша обязанность – предугадывать, что будет дальше», – сказал Пуданc.

Текущий оборонный бюджет уже покрывает основные потребности армии и устраняет наиболее критичные недостатки. Однако дополнительные средства необходимы для того, чтобы сделать существующие способности более устойчивыми и обеспечить возможность выдерживать длительное военное противостояние. При этом армии требуются новые возможности для реагирования на современные технологические угрозы, включая технологии, изначально предназначенные для развлечения, но используемые людьми в целях нанесения вреда, добавил командующий НВС.

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