Глава Минздрава пообещал «не отдать ни одного цента из бюджета услуг здравоохранения» на оборону

«Я считаю, что нам нужны эти 5% [от ВВП на обороны], потому что если нет безопасности, то нет и будущего для Латвии. Но из этого не следует, что надо сокращать расходы на здравоохранение», — заявил министр.

По его словам, на последнем заседании Трехстороннего совета по сотрудничеству (в который входят представители правительства и социальные партнеры — предпринимательские организации и профсоюзы) он пообещал «не отдать ни одного цента из бюджета услуг здравоохранения». Он пояснил: речь именно об услугах. Т.е. можно искать, на чем сэкономить, в том, как организована отрасль, но не на лечении как таковом.

«У меня, например, есть идея объединить некоторые медицинские учреждения и таким образом сократить расходы. Это очень важная работа, и мы это делаем. Мы начали ее с того момента, как я стал министром. Очень многое делается в борьбе с бюрократией», — сказал Х. Абу Мери. Но тут же предупредил: за счет таких изменений, возможно, удастся добиться значительной экономии на длинной дистанции, но срезать расходы на десятки миллионов евро за год-два — нереально.

«Я могу найти, скажем, миллион. Например, за счет цифровизации системы, более упорядоченной сети медицинских учреждений. Могу снизить расходы на командировки, административные расходы… Но это не будет 50 миллионов»,

— уверен министр.

«Что для человека критически важно? Чувствовать себя в безопасности, чтобы было чем питаться и чтобы было хорошее здоровье. Это три основных фактора, и об этом надо думать вместе в комплексе. Безопасность идет рука об руку со здоровьем. […]

Мы будем выполнять нашу домашнюю работу, будем экономить, будем снижать уровень бюрократии — конечно, мы будем это делать. Но если мы говорим о [сокращении бюджета отрасли на] 5%, это огромная сумма. Где я ее возьму, если сейчас у меня уже сейчас в конце года не хватает денег, чтобы снизить очередь для онкологии? […]» Я не могу сказать пациентам, «вы не можете получить медикаменты, потому что у меня нет денег»», — сказал гость «Открытого разговора».

В 2025 году финансирование обороны должно составить 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП). Но, как заявил ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, в ближайшие годы доля этих расходов должно быть увеличено до 4% от ВВП. Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП. В «Утренней панораме» Э. Ринкевич допустил, что расходы могут оказаться ближе к пяти процентам, чем к четырем. При этом он полагает, что для достижения цели придется сократить расходы в других сферах.