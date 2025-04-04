Глава МИД Украины: глобальное торговое противостояние не должно затмевать настоящую войну в Европе

Потребности ВСУ и усилия по прекращению войны и принуждению России к миру – эти темы в центре дискуссий на встрече глав МИД стран НАТО и Украины, который проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул в четверг, что любое потенциальное мирное соглашение между Москвой и Киевом должно быть "прочным".

"Я, конечно, одобряю усилия американцев по выходу из тупика, это очень важно. Но мы должны убедиться, что всякий раз, когда достигается прекращение огня или мирное соглашение, оно является прочным, долговременным", – отметил Рютте в четверг.

Глава альянса подчеркнул, что война в Украине – это не просто война между двумя соседями, а "глобальный конфликт", отметив, что Россия работает со своими союзниками – Китаем, Северной Кореей и Ираном – для достижения своих целей.

По словам Рютте, на карту поставлены безопасность и стабильность в том числе Индо-Тихоокеанского региона.

В конечном счёте есть аудитория, которая будет судить об итогах этой войны, и это генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, господин Си Цзиньпин. Он посмотрит, кто окажется победителем: Россия или Запад? Я не сомневаюсь, что это также послужит основой для его дальнейших шагов в Индо-Тихоокеанском регионе.



Его слова поддержал и приглашённый на брюссельскую встречу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который призвал к "долговременному, всеобъемлющему миру".

"Украина продемонстрировала свою готовность к достижению мира. Мы приняли предложение США о полном временном 30-дневном прекращении огня без каких-либо условий. Это предложение всё ещё находится на повестке дня. Но мы видим, что вместо того, чтобы принять его, Путин придумывает требования и условия", – отметил глава украинской дипломатии.

"Я проинформировал генсека Рютте о текущей ситуации на поле боя и шагах Украины на пути к миру. Я подчеркнул нашу принципиальную позицию, согласно которой ни одна третья страна не может препятствовать тому, чтобы Украина сама выбирала, в какой военный альянс вступать.

"Россия должна серьёзно относиться к миру", – добавил глава МИД Украины, призвав страны оказать большее давление на Москву, чтобы она согласилась на сделку.

"Пока внимание СМИ приковано к глобальным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе идёт настоящая полномасштабная война. Россия остаётся экзистенциальной угрозой для Европы", – предупредил Сибига.