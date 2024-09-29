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Глава фракции «Нового единства» в Сейме: Латвия — удавшееся государство и будет таким (7)

© LETA 29 сентября, 2024 10:24

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Об этом на съезде партии "Единство" заявил глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц.

Обратившись с речью к участникам съезда, председатель фракции выразил благодарность однопартийцам и фракции Сейма за работу ради общей цели.

"Мы сами и впредь должны быть строги и требовательны к себе", - подчеркнув необходимость продолжать работу, сказал Юревиц, отметив, что партия должна продолжить работу на благо Латвии.

"Латвия - удавшееся государство и будет таким, наши ценности ясны", - заявил Юревиц, говоря о том, что партия борется за латышский язык, чтобы была ликвидирована дискриминация, когда от латышской молодежи необоснованно требуют знаний русского языка.

Коснувшись вопросов безопасности, депутат сказал, что "мы четко осознаем, что членство Латвии в НАТО является краеугольным камнем нашей безопасности".

На съезде также произнесла речь член правления "Единства", председатель правления объединения партий "Новое единство" и премьер-министр Эвика Силиня, подчеркнувшая, что партия всегда ставит на первое место интересы латвийского государства и населения Латвии.

Силиня сказала, что вызовов и работы сейчас много, надо работать над изменениями в образовании, здравоохранении, продолжать укрепление безопасности.

"Мы не будем колебаться в нашей внешней политике, мы продолжим поддерживать Украину", - акцентировала она.

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Комментарии (7) 60 реакций
Комментарии (7) 60 реакций
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