Глава Банка Латвии: если банки не справляются, надо развивать им конкуренцию

По его словам, конкуренция в финансовом секторе недостаточна, поэтому Банк Латвии работает в разных направлениях, чтобы сделать среду привлекательной для новых участников рынка, которые будут предоставлять современные, доступные и дешевые услуги, а люди и предприятия от этого только выиграют.

"Если банки не справляются со своей работой, то должны появиться игроки рынка, которые справятся. Конечно, мы очень внимательно следим за тем, что происходит в этом секторе. Есть также связь с Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), и эта совместная работа очень важна", - сказал Казакс.

Он напомнил, что в этом году в еврозоне появилась возможность для платежных учреждений и учреждений электронных денег подключаться к платежным системам центральных банков. Это уменьшит банковскую олигополию и будет способствовать развитию конкуренции. Банк Латвии также разработал новое положение, поддерживающее развитие кредитных союзов в регионах и позволяющее им кредитовать и юридических лиц. Также ведется работа по введению так называемой лицензии легкого банка с требованием к капиталу в размере 1 млн евро.

"Это позволит более мелким игрокам рынка использовать возможности и, выходя на нишевые рынки, помогать людям и предприятиям получать более качественные и дешевые финансовые услуги", - сказал глава центрального банка.

На вопрос, означают ли планируемые изменения, что Банк Латвии может перенять у ЦЗПП надзор за небанковскими кредиторами, Казакс ответил отрицательно, сказав, что каждый делает свою работу сам, но сотрудничество должно быть тесным.

"Не так важно, кто за кем надзирает, но важно, чтобы каждый выполнял свою работу и чтобы между учреждениями было хорошее и гладкое сотрудничество. Например, развитие сегмента FinTech. Развитие такой ниши возможно только в том случае, если все ответственные учреждения работают как единая команда", - сказал глава Банка Латвии, добавив, подчеркнув, что проблема Европы в целом, в том числе и Латвии, заключается в том, что населению и бизнесу выделяется недостаточно финансовых ресурсов.