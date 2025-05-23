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Гигантский французский корабль прибыл в Балтийское море для борьбы с теневым флотом

© LETA 23 мая, 2025 09:50

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В последние годы на Балтийском море разворачивается своего рода молчаливое противостояние, в котором действует таинственный теневой флот - суда, которые ходят по морю, словно призраки, скрывая свой флаг. 

Однако теперь к этому танцу теней приближается гигантский французский разведывательный корабль, который только что прошел через Датские проливы и прибыл в Хельсинки, пишет Rus.Postimees. 

Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским Военно-морским флотом и, в частности, за его теневым флотом. 

21 мая этого года французский разведывательный корабль специального назначения, являющийся настоящим морским гигантом по своим размерам и оснащенный специально разработанными средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей. 

Каждая радиоволна, радиолокационный сигнал и другое электромагнитное излучение оставляет после себя цифровой отпечаток. Dupuy de Lôme был создан специально для сбора и анализа этих едва заметных "отпечатков пальцев". 

Это один из важнейших кораблей в арсенале разведки ВМС Франции, который ищет и считывает скрытые улики, которые обычно остаются незамеченными другими средствами. 

База, которой управляет Французское управление военной разведки (DRM), занимается радиотехнической разведкой (SIGINT) и обработкой собранных данных. Цель - поддержка совместных военных операций. 

С момента ввода в эксплуатацию в октябре 2005 года судно вышло из порта приписки Брест в океан с 1 июля 2006 года и теперь достигло Балтийского моря. 

Миссия Dupuy de Lôme в Балтийском море - наблюдение за действиями так называемой "теневой армии" и теневого флота России. 

Зачастую это старые, тайно эксплуатируемые нефтяные танкеры, используемые для обхода международных санкций. Подобные базы зачастую действуют под чужим флагом, имеют непрозрачную структуру собственности, которая постоянно меняется, и не имеют надлежащего страхования или средств идентификации, пишет Army Recognition. 

Все это создает серьезные угрозы безопасности на море и окружающей среде. 

Благодаря своим передовым возможностям SIGINT, Dupuy de Lôme занимается обнаружением радиосообщений, радиолокационных сигнатур и других электромагнитных излучений, которые могут раскрыть тайные логистические и военные операции. 

О прибытии разведывательного корабля в Балтийское море первым сообщило белорусское издание NEXTA, а визуальное подтверждение предоставил финский военный наблюдатель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lôme в порту Хельсинки 20 мая. 

В тот же день Кремль заявил о намерении защитить российские корабли в Балтийском море "всеми средствами", после того, как Эстония попыталась приблизиться к танкеру теневого флота. 

Предполагается, что в ответ Россия позднее временно задержала греческий нефтяной танкер, покинувший Эстонию через российские воды. В то же время ВМС Польши отреагировали на подозрительные маневры корабля, возможно, связанного с Россией, вблизи подводного силового кабеля между Польшей и Швецией, отправив на расследование судно ORP Heweliusz. 

Размещение французского разведывательного корабля в Балтийском море в настоящее время является одним из ключевых элементов инициативы НАТО "Балтийский страж", которая направлена на защиту морских путей и обеспечение соблюдения санкций посредством разведки и наблюдения. 

Таким образом, Dupuy de Lôme теперь выполняет функции плавучего центра наблюдения, предоставляя НАТО платформу для отслеживания обстановки в одном из самых сложных на сегодняшний день морских регионов Европы. 

По техническим параметрам Dupuy de Lôme - довольно крупное судно: длина - 101,75 метра, ширина - 15,85 метра, осадка - 4,91 метра. 

Весит 3100 тонн в нормальных условиях и до 3600 тонн при полной загрузке. Скорость судна на переходе составляет 16 узлов (примерно 29,6 км/ч), дальность плавания на этой скорости составляет 3400 морских миль (примерно 6300 км), продолжительность плавания - до 30 суток. 

Источником энергии являются два дизельных двигателя MaK 9 M 25 общей мощностью 2990 кВт (4065 лошадиных сил), поддерживаемые двумя носовыми подруливающими устройствами и вспомогательной энергетической системой, включающей дизель-генераторы Caterpillar, которые в общей сложности вырабатывают до 2720 кВт энергии. 

Корабль оснащен двумя радиолокационными станциями DRBN-38 и одним обнаружителем радиоэлектронной борьбы ARBR-21. Хотя вооружение на борту довольно легкое - всего два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм для самообороны, главная сила разведывательного корабля заключается в его комплексных системах радиоэлектронной борьбы и наблюдения. 

Судно обслуживается сокращенным экипажем морских пехотинцев - всего 30 человек, однако на борту также находятся до 80 специалистов по разведке. Бортовые системы включают интегрированную архитектуру управления и компьютеризированную систему управления техническим обслуживанием (CMMS), что гарантирует эффективную работу.

С прибытием в Балтийское море французского военно-морского разведывательного корабля Dupuy de Lôme значительно укрепятся возможности НАТО по наблюдению на фоне роста геополитической напряженности в этом регионе. До сих пор было довольно сложно определить, чем на самом деле занимались корабли теневого флота и были ли у них на борту какие-либо системы разведки и наблюдения.

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