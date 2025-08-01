Где-то скрывался полтора месяца: в Литве нашли спрыгнувшего с поезда в Калининград россиянина

Как отметили в МВД, спецслужбам известно местонахождение россиянина, но подробности они пока не раскрывают из-за продолжающегося расследования.

Побег произошел полтора месяца назад — 17 июня. Тогда 21-летний россиянин выпрыгнул из движущегося поезда Адлер — Калининград, следовавшего транзитом через Литву, в окрестностях города Кибартай. На его поиски отправляли вертолет и полицейских со служебными собаками.

Полиция сообщала, что сбежавший россиянин въехал в Литву законно по упрощенному транзитному документу. За нарушение ему грозит штраф в размере от 70 до 300 евро и депортация из Литвы.

Транзитная ветка в Калининград проходит по территории Литвы. Ее протяженность — 227 километров. На контрольно-пропускном пункте в литовском Кене российские пассажиры проходят погранконтроль. Специальные документы для транзита россиян выдаются бесплатно, но они позволяют находиться только в вагоне и лишь на время рейса.