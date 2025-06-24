Где спрятаны сокровища Фаберже? Их вывезли после революции — возможно, в Латвию…

Дальние пращуры династии — французы. При Людовике XIV они бежали в Германию, оттуда — в Лифляндию. Основатель ювелирной династии Густав Фаберже родился в Пярну, ювелирному делу учился в Петербурге. Там в 1842 году и открыл мастерскую. Дело отца продолжил сын Карл. В 1882 году фирма получила от Александра III звание поставщика Его Императорского Величества.

Самыми роскошными их украшениями считаются пасхальные яйца из драгоценных материалов с различными сюрпризами. Так, например, для российского царя ювелир изготовил пасхальное яйцо с золотой курицей внутри. Кура была с «наворотами»: глаза — рубины, бриллиантовый гребешок. А еще в нем находились миниатюрная золотая корона и подвеска в виде рубинового яйца.

В качестве подарков сановным особам русские цари везли изделия Фаберже и слава о ювелире разошлась по всему миру. К примеру, японскому императору вручили пуншевую чашу, два канделябра, вазу из агата, серебряный сервиз и ручное зеркало матового золота, китайскому наследнику — две диадемы, хрустальную чашу с чеканным серебряным петухом, шляпную булавку с рубином и бриллиантами.

Карл Фаберже на склоне лет.

Но фирменными изделиями Фаберже были пасхальные яйца для царской фамилии. До революции было изготовлено 54 яйца. Самым знаменитым считается яйцо, посвященное 300-летию дома Романовых.

На родину предков Карл Фаберже и отправился вскоре после прихода к власти большевиков — в 1918–м. Уже не в Пярну или Валку, а в Ригу.

С Ригой Карла связывали семейные узы. Рижанкой была его супруга — Августа Якобс. У них было четверо сыновей, и один из них — Агафон — также выбрал невесту из Риги — Лидию Тайберг. Сам Карл Фаберже покровительствовал способным землякам — в его питерской мастерской оттачивали мастерство латышский скульптор Густавс Шкилтерс и некоторые другие выходцы из Латвии.

В 1918 году Карл Фаберже из Риги уехал в Швейцарию. Там, в Лозанне, через два года и закончился его жизненный путь. В 1930 году его прах перевезли в Канны, где скончалась и его супруга Августа. Четверо детей знаменитых ювелиров также покинули Россию. Евгений Фаберже уехал в Париж, где прожил 40 лет. Оттуда он не раз приезжал в Ригу, писал сюда письма. И вот по какому поводу.

В 1923 году в Латвию, на родину предков, вернулся из Петрограда бывший главный бухгалтер фирмы «Фаберже» Отто Бауэр. Знакомым он сообщил, что гол как сокол: все чекисты конфисковали. А сам купил обширное поместье под Тукумсом — Мудули, стал сорить деньгами. Евгений Фаберже вскоре получил письмо от рижских доброжелателей, которые извещали, что Бауэр тайком вывез из Петрограда изделия Фаберже — спрятал в полых каблуках ботинок, а часть укрыл в багаже.

В 1926 году Евгений приехал в Ригу, однако Бауэр повторял то же, что и знакомым: драгоценностей не осталось. Фаберже удалось выйти на министра юстиции первого правительства независимой Латвии — профессора права Пауля Минца. Опытный юрист понял, что дело нечисто, и заключил бывшего бухгалтера под стражу. Через две недели Бауэр раскололся и согласился отдать «все имеющиеся у него ценности Фаберже».

Но точка в этом деле поставлена не была. В 1936 году экс-бухгалтер умер, а через год Евгению Фаберже пришло в Париж загадочное письмо из Риги. Речь в нем вновь о сокровищах Фаберже, которые, дескать, Бауэр спрятал в своем имении — под голубятней.

«Рига, 19 января 1937 года. Милостивый государь господин Фаберже. Несколько лет назад, когда Вы были в Латвии и отобрали у г-на Бауэра в его имении вещи, принадлежавшие фирме «К. Фаберже», Вас особенно интересовало одно ценное жемчужное колье, но, к Вашему несчастию, среди найденных и отобранных у г-на Бауэра вещей этого колье не оказалось. Г-н Бауэр успел до Вашего прибытия спрятать его с рядом других очень ценных вещей. Ныне мне удалось узнать место, где это колье и другие ценности находятся. Среди них имеются 13 колец с крупными бриллиантами и цветным камнем, еще одно жемчужное колье, несколько кулонов и ряд платиновых вещей. Если Вас еще интересуют эти вещи и за Вами имеется еще право на их получение, я бы мог Вам указать точное их местонахождение… О Вашем решении благоволите сообщить мне по адресу: Riga, Jura Alunana Jela, 1, dz. 5. Sergei Chah-Nasaroff...»

Евгений Фаберже с изделием фирмы.

Сергей Шах-Назаров — рижский армянин, адвокат. Он был хорошо осведомлен о деле с ювелирными украшениями от первой жены Бауэра — Надежды Матвеевны Санфанд, также армянки по национальности. Она разошлась с Бауэром и к тому времени была замужем за преуспевающим архитектором Бирзниексом.

Евгений Фаберже сам не смог поехать в Ригу и отправил туда своего младшего брата Александра. По документам известно, что с февраля по март тот останавливался в гостинице «Метрополь». Вначале ходил по магазинам и там искал вещи Фаберже.

Брату он пишет: «В нескольких магазинах я спрашивал, но нигде нет наших вещей…»

21 марта Александр выехал на автомобиле в имение Бауэра — в 32 километрах от Тукумса. С ним ехали адвокат Холцманис со своим помощником, адвокат Кавас и полицейский. В имении жил только сын Бауэра, тоже Отто. Он отказался указать место, где зарыты сокровища. Тогда принялись за работу сами.

Тукумс в начале 1920-х.

В письме брату в Париж Александр сообщает: «Нужно было вынуть дрова, наваленные в голубятне, — примерно сажени три, не меньше. Верхний слой земли, сантиметров 30, был мягкий, а дальше совсем промерзло, и, несмотря на все старания, ничего не удалось найти, ибо нельзя было копать. Между тем от Шах-Назарова мы знали, что вещи там…»

Александр вернулся в Париж, однако через год опять отправился в Ригу, а оттуда — в Мудули. Родные были уверены, что Бауэр спрятал сокровища. Впрочем, не только они.

Бывшую голубятню впоследствии перекапывали десятки раз. И немцы — во время второй мировой войны, и советские спецслужбы. Уже после объявления независимости в 1992 году туда приезжала из Германии дочь Отто Бауэра — 70-летняя Ливия. По словам владельцев усадьбы Мудули, супругов Мизисов, тоже что-то искала…

Илья ДИМЕНШТЕЙН.