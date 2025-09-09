Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Где начали учебный год выпускники латвийских школ? Нидерланды, Бельгия и Скандинавия обогнали Великобританию по популярности

Новости партнеров Редакция PRESS 9 сентября, 2025 13:48

Новости партнеров

Образование за рубежом остаётся актуальным для выпускников из Латвии. После Брекзита фокус сместился с Великобритании на другие европейские страны, и у каждой из них есть свои преимущества. О ключевых тенденциях рассказала Ольга Говор — директор и соучредитель компаний Meridian Group и Baltic Council for International Education.

- После брекзита самой популярной страной, которую выбирают выпускники наших школ, стали Нидерланды, и тому есть несколько причин. Помимо доступной стоимости обучения в государственных университетах (2.601 евро в год), здесь предлагается наибольшее количество программ на английском языке после Великобритании. Также наших студентов привлекает высокая степень интернационализации высшего образования в этой стране. По официальным данным, в 2024/25 году в Нидерландах обучались более 131.000 иностранных студентов, что составляет 16.6% от общего числа студентов, при этом большую часть составляют студенты из Евросоюза (72.3%). К наиболее популярным программам, которые выбирают наши выпускники, можно отнести компьютерные науки, искусственный интеллект, психологию, биологию, экономику, бизнес, физиотерапию, инженерные программы, гостиничный бизнес, политику, международные отношения, юриспруденцию. Однако этот список значительно шире, и у нас есть случаи выбора очень неожиданных программ, как, например, конный спорт и бизнес.

Студенты могут выбирать между классическими научно-исследовательскими университетами (многие из которых входят в топ 100 в мире) и университетами прикладных наук, которые включают обязательную практику и ориентированы на быстрое трудоустройство после получения диплома.

И те, и другие университеты можно встретить в Риге на выставке Days of International Education, которая пройдёт 11 октября в Radisson Blu Hotel Latvija.

Мы всегда призываем школьников использовать возможность пообщаться с представителями университетов:  узнать тонкости и нюансы программы, убедиться в правильности выбора, а иногда и полностью его пересмотреть. Мы рады встречаться со школьниками и их родителями в нашем офисе, но это можно сделать в любое время в течение года, а выставка – это уникальный шанс, не выезжая из Латвии в одном месте встретить более 50 университетов.

В последние 2-3 года мы часто слышим о трудностях с поиском жилья в Нидерландах, при этом, у нас не было ни одного случая, когда бы студент оформлялся с нами, и остался без жилья. Как и во всех жизненных ситуациях, главное здесь - правильная и вовремя полученная информация. Многие университеты, с которыми мы сотрудничаем, предлагают общежития и даже гарантируют их первокурсникам.

Следом по популярности идут Бельгия, где стоимость обучения около 1.000 евро в год и скандинавские страны, где для студентов Евросоюза обучение в государственных университетах – бесплатное. Однако количество программ на английском в этих странах ограничено, и не каждый найдёт интересующую его программу.

Университеты из Бельгии, Финляндии, Дании будут участвовать в выставке 11 октября в Риге, и это – прекрасная возможность задать все вопросы напрямую.

Всё более активными по привлечению иностранных студентов становятся вузы Германии, и они также приезжают в Латвию, чтобы рассказать о своих программах как на английском, так и на немецком языке. Без преувеличения, самыми популярными можно назвать инженерные и компьютерные программы.

Стоит отметить и другие страны, чья популярность среди наших выпускников заметно выросла за последние 5 лет, это – Испания, Италия, Чехия, Франция. И во всех этих странах есть программы на английском языке, о чём также можно узнать из первых рук на выставке 11 октября.

При этом интерес к Великобритании также никуда не исчез. Целый ряд университетов с многовековой историей находится именно здесь: Oxford (год основания - 1096), Cambridge (1209), St Andrews (1410), Glasgow (1451). Это говорит о том, что здесь на протяжении многих веков формировалась и развивалась научная мысль. Иностранных студентов привлекает высокое качество преподавания, уровень научно-исследовательской работы, широкий выбор программ, современные кампусы, гарантия места в общежитии, карьерные перспективы, дружелюбная международная атмосфера. Согласно рейтингу Times 2025,  University of Oxford признан лучшим университетом мира.

В этом году студенты, поступившие с нами в Великобританию, начинают учёбу в таких университетах, как: Glasgow, Oxford Brookes, Essex, Warwick, City St Geoge’s, University of London, Coventry, King’s College, Portsmouth и других.  Однако хочется напомнить старшеклассникам, которые планируют поступление самостоятельно, что до сих пор ряд британских вузов не принимает латвийский аттестат как достаточную квалификацию.

Это ещё раз доказывает, что такой важный жизненный этап, как поступление в зарубежный вуз, лучше проходить вместе с профессионалами, которые знают все нюансы, следят за изменениями, сами имеют опыт учёбы и работы за рубежом.

Все наши консультанты – выпускники зарубежных университетов. Они регулярно посещают кампусы, а также проходят тренинги с работниками приёмных комиссий, чтобы владеть самой актуальной информацией по вопросам поступления, документам, дедлайнам, интервью, портфолио и другим вопросам, которыми мы с удовольствием делимся со всеми нашими студентами.

Выставка Days of International Education
11 октября, Radisson Blu Hotel Latvija, Рига
Вход свободный, регистрация на сайте организаторов

www.balticcouncil.lv
www.meridian.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать