Где начали учебный год выпускники латвийских школ? Нидерланды, Бельгия и Скандинавия обогнали Великобританию по популярности
9 сентября, 2025

Образование за рубежом остаётся актуальным для выпускников из Латвии. После Брекзита фокус сместился с Великобритании на другие европейские страны, и у каждой из них есть свои преимущества. О ключевых тенденциях рассказала Ольга Говор — директор и соучредитель компаний Meridian Group и Baltic Council for International Education.

- После брекзита самой популярной страной, которую выбирают выпускники наших школ, стали Нидерланды, и тому есть несколько причин. Помимо доступной стоимости обучения в государственных университетах (2.601 евро в год), здесь предлагается наибольшее количество программ на английском языке после Великобритании. Также наших студентов привлекает высокая степень интернационализации высшего образования в этой стране. По официальным данным, в 2024/25 году в Нидерландах обучались более 131.000 иностранных студентов, что составляет 16.6% от общего числа студентов, при этом большую часть составляют студенты из Евросоюза (72.3%). К наиболее популярным программам, которые выбирают наши выпускники, можно отнести компьютерные науки, искусственный интеллект, психологию, биологию, экономику, бизнес, физиотерапию, инженерные программы, гостиничный бизнес, политику, международные отношения, юриспруденцию. Однако этот список значительно шире, и у нас есть случаи выбора очень неожиданных программ, как, например, конный спорт и бизнес.

Студенты могут выбирать между классическими научно-исследовательскими университетами (многие из которых входят в топ 100 в мире) и университетами прикладных наук, которые включают обязательную практику и ориентированы на быстрое трудоустройство после получения диплома.

И те, и другие университеты можно встретить в Риге на выставке Days of International Education, которая пройдёт 11 октября в Radisson Blu Hotel Latvija.

Мы всегда призываем школьников использовать возможность пообщаться с представителями университетов: узнать тонкости и нюансы программы, убедиться в правильности выбора, а иногда и полностью его пересмотреть. Мы рады встречаться со школьниками и их родителями в нашем офисе, но это можно сделать в любое время в течение года, а выставка – это уникальный шанс, не выезжая из Латвии в одном месте встретить более 50 университетов.

В последние 2-3 года мы часто слышим о трудностях с поиском жилья в Нидерландах, при этом, у нас не было ни одного случая, когда бы студент оформлялся с нами, и остался без жилья. Как и во всех жизненных ситуациях, главное здесь - правильная и вовремя полученная информация. Многие университеты, с которыми мы сотрудничаем, предлагают общежития и даже гарантируют их первокурсникам.

Следом по популярности идут Бельгия, где стоимость обучения около 1.000 евро в год и скандинавские страны, где для студентов Евросоюза обучение в государственных университетах – бесплатное. Однако количество программ на английском в этих странах ограничено, и не каждый найдёт интересующую его программу.

Университеты из Бельгии, Финляндии, Дании будут участвовать в выставке 11 октября в Риге, и это – прекрасная возможность задать все вопросы напрямую.

Всё более активными по привлечению иностранных студентов становятся вузы Германии, и они также приезжают в Латвию, чтобы рассказать о своих программах как на английском, так и на немецком языке. Без преувеличения, самыми популярными можно назвать инженерные и компьютерные программы.

Стоит отметить и другие страны, чья популярность среди наших выпускников заметно выросла за последние 5 лет, это – Испания, Италия, Чехия, Франция. И во всех этих странах есть программы на английском языке, о чём также можно узнать из первых рук на выставке 11 октября.

При этом интерес к Великобритании также никуда не исчез. Целый ряд университетов с многовековой историей находится именно здесь: Oxford (год основания - 1096), Cambridge (1209), St Andrews (1410), Glasgow (1451). Это говорит о том, что здесь на протяжении многих веков формировалась и развивалась научная мысль. Иностранных студентов привлекает высокое качество преподавания, уровень научно-исследовательской работы, широкий выбор программ, современные кампусы, гарантия места в общежитии, карьерные перспективы, дружелюбная международная атмосфера. Согласно рейтингу Times 2025, University of Oxford признан лучшим университетом мира.

В этом году студенты, поступившие с нами в Великобританию, начинают учёбу в таких университетах, как: Glasgow, Oxford Brookes, Essex, Warwick, City St Geoge’s, University of London, Coventry, King’s College, Portsmouth и других. Однако хочется напомнить старшеклассникам, которые планируют поступление самостоятельно, что до сих пор ряд британских вузов не принимает латвийский аттестат как достаточную квалификацию.

Это ещё раз доказывает, что такой важный жизненный этап, как поступление в зарубежный вуз, лучше проходить вместе с профессионалами, которые знают все нюансы, следят за изменениями, сами имеют опыт учёбы и работы за рубежом.

Все наши консультанты – выпускники зарубежных университетов. Они регулярно посещают кампусы, а также проходят тренинги с работниками приёмных комиссий, чтобы владеть самой актуальной информацией по вопросам поступления, документам, дедлайнам, интервью, портфолио и другим вопросам, которыми мы с удовольствием делимся со всеми нашими студентами.

Выставка Days of International Education

11 октября, Radisson Blu Hotel Latvija, Рига

Вход свободный, регистрация на сайте организаторов

www.balticcouncil.lv

www.meridian.lv