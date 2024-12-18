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Где место Латвии в маршрутах санкционных товаров в Россию?

© LETA 18 декабря, 2024 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Санкции против России работают и нет оснований для их смягчения. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел и ответственных ведомств. В то же время видно, что и компании, и физические лица продолжают обходить санкции. Об этом свидетельствует последняя информация Службы финансовой разведки и Таможенного управления. С начала полномасштабного вторжения России в Украину латвийские ответственные службы получили более 1200 сообщений об обходе санкций, а ранее таких было примерно от 10 до 15 в год, рассказал на пресс-брифинге заместитель начальника Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

"В Латвии начато более 380 уголовных процессов о нарушении санкций. Самая большая проблема, самая большая угроза - это секторальные санкции, нарушения ограничений на импорт и экспорт - и это в чистом виде увязывается с нашим географическим положением. Конечно, и в нашем финансовом секторе появляются такие случаи - подозрительные сделки со странами Средней Азии. То, что такая проблема существует, закономерно, и несколько уголовных процессов по этому поводу тоже есть", - пояснил Ильенков.

По факту нарушения санкций возбуждено более 380 уголовных процессов, и уже видны первые результаты. При этом Ильенков подчеркнул, что Латвия является одной из наиболее эффективных стран по предотвращению обхода санкций вопреки ранее прозвучавшим в СМИ утверждениям об обратном. С апреля СФР контролирует, как публичный и частный сектор соблюдает санкции. Ильенков также рассказал, что за первые 9 месяцев этого года поступило 700 уведомлений о выполнении санкций. Всего насчитывается 146 человек, у которых заморожены активы, и только 19 внесены в санкционные списки. Общая стоимость замороженных активов составляет 350 млн евро.

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Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

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Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

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На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

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