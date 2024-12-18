Где место Латвии в маршрутах санкционных товаров в Россию?

"В Латвии начато более 380 уголовных процессов о нарушении санкций. Самая большая проблема, самая большая угроза - это секторальные санкции, нарушения ограничений на импорт и экспорт - и это в чистом виде увязывается с нашим географическим положением. Конечно, и в нашем финансовом секторе появляются такие случаи - подозрительные сделки со странами Средней Азии. То, что такая проблема существует, закономерно, и несколько уголовных процессов по этому поводу тоже есть", - пояснил Ильенков.

По факту нарушения санкций возбуждено более 380 уголовных процессов, и уже видны первые результаты. При этом Ильенков подчеркнул, что Латвия является одной из наиболее эффективных стран по предотвращению обхода санкций вопреки ранее прозвучавшим в СМИ утверждениям об обратном. С апреля СФР контролирует, как публичный и частный сектор соблюдает санкции. Ильенков также рассказал, что за первые 9 месяцев этого года поступило 700 уведомлений о выполнении санкций. Всего насчитывается 146 человек, у которых заморожены активы, и только 19 внесены в санкционные списки. Общая стоимость замороженных активов составляет 350 млн евро.