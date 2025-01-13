Где кролики, где путь ёлки? Рижане — о новогоднем украшении Риги

Погулять по празднично украшенным улицам столицы захотелось многим рижанам. С друзьями, семьями, с детьми и даже домашними питомцами. Жители искренне радуются каждому доброму делу в пользу своего города, каждому благоустроенному уголку. Но нынешнее убранство вызвало скорее разочарование, чем восторг.

...Михаил БУРК – наш постоянный читатель. Он живет в Зиепниеккалнсе и любит гулять по центру столицы, где прожил много лет до того, как в 1990 году (так сказать, под занавес) получил новую квартиру.

- В выходной день вместе с внуком, ему 8 лет, поехали на Эспланаду, - рассказал Михаил. - Помню, там каждый год размещалось Кроличье королевство – забавные кролики и их маленькие домики. Ждало разочарование: кроликов мы не нашли... Надо реабилитироваться перед внуком – пошли на каток. А там длиннющая очередь за коньками и еще больше – на лед. Внуку надоело стоять - и пошли прочь несолоно хлебавши. Внук спросил: «А что, деда, в Риге только один каток?» А мне в защиту родного города и ответить нечего...

Скромное убранство

Инна с подругой тоже вечером выбрались в центр – из Кенгарагса. Как они выразились - по-пенсионерски спокойно погулять, подивиться на праздничное убранство.

- Друзья со всех концов света слали фотографии рождественских гуляний. И в Германии, и в Англии даже в небольших городах открыты роскошные ярмарки, стоят богато украшенные елки, яркое уличное освещение, - рассказали читательницы. – Пока доехали, ничего интересного не увидели, разве что «Акрополь» сверкает...

Но на бульваре Бривибас любительницы прогулок полюбовались красиво освещенной липовой аллеей, яркими огнями Эспланады, дошли до ярмарки на Домской площади.

У многих сложилось впечатление, что Рига украшена фрагментарно: Домская площадь, Эспланада, квартал вокруг памятника Свободы, набережная. Не чувствуется размаха столицы.

- Впечатление, что темно, пасмурно. Или у нас настроение такое? – говорят многие.

Несколько лет назад каждое Рождество в центре столицы, в Старом городе, в парках и на площадках выставляли оригинальные инсталляции, посвященные Рождеству и Новому году. И называлась эта акция «Рождественский путь елки». Многие специально выбирали маршрут передвижения, чтобы побольше увидеть оригинальных объектов.

- Ехала на работу через центр и любовалась необычными елками из дощечек - например, светящимся красным кошельком, в который лились монеты, - вспоминает читательница Агния СМИРНОВА. – Почему надо было закрыть это креативное ежегодное мероприятие - не знаю. А сейчас и посмотреть, в общем-то, не на что...

Куда уходят наши деньги?

Жители рассуждают: наверное, в столичной казне денежки закончились к концу года. Рижане привыкли к трудностям: в ковид, например, ночью улицы вообще не освещались, не говоря уже о праздничных изысках. Но сейчас-то что? На глазах один за другим появляются уличные визуальные объекты, без которых, как считают рачительные граждане и неграждане, вполне можно было бы обойтись.

Читатель Эдгар рассказал о детской площадке возле рижской 45-й средней школы, установленной Рижским самоуправлением. По факту, сообщил читатель, это просто качели, которые к тому же стоят в 30 метрах от трамвайной линии. Площадка ничем не огорожена. Правда, в думском департаменте дорожной инфраструктуры сообщили, что установку оценивал сертифицированный специалист по безопасности, а летом здесь планируется живая изгородь. А зимой, что, нельзя пользоваться?

- Цена такого благоустройства - 143 000 евро. Наверное, в столице цены другие, - написал Эдгар. – В небольшом городке Елгавского края построили парк качелей – девять штук, на которых могут качаться одновременно 22 человека. Всего лишь за 23 414 евро...

Это еще что. Вот летом на Домской площади были установлены деревянные качели – «дрова за 165 тысяч», как окрестили их остроумные рижане. Потому что после летнего сезона, на который были рассчитаны качели на двоих человек, наверняка их разобрали бы и отправили... в топку. Но качели не выдержали и сезона – они оказались совершенно непригодными к качанию и даже просто опасными. За 165 тысяч можно дом построить, - возмущались жители.

Тогда же Рижская дума торжественно объявила, что на улицах Старой Риги, на набережной 11 Ноября установлены художественные объекты с лирическими названиями: «Свидетели реки времени", «Павильон", «Вместе у Домского собора". Они будут подчеркивать облик Старой Риги и радовать жителей и гостей столицы.

Рижане погуляли, посмотрели на сиденья, гамаки, спортивные снаряды для лазания и удивились: на что уходят деньги налогоплательщиков?!

- То, что они представляют художественную ценность, наверное, могут определить только специалисты, приближенные к столичной кормушке, - высказал свое мнение рижанин Виталий. – Детей я побоялся отпустить полазать по этим арт-объектам...

Конечно, надо оживлять городские улицы, согласны многие рижане, но разве в столице нет других проблем? Вот и скамейки, стулья и столы в соседстве с бочками с деревцами на пыльных тротуарах рижского центра вызвали неоднозначные замечания жителей.

Кому-то нравится, что, например, у бывшего кинотеатра «Палладиум» стоят две кадки с зеленью, есть скамеечка. Другие говорят, что на тротуарах и так нет места пешеходам: там велосипеды, электросамокаты, мамы с колясками, и каждый считает, что он главный. А тут еще бочки и столики со стульями.

- Почему так нагло расхищают деньги налогоплательщиков и никого не привлекают к ответственности? – спрашивают жители. - Поливали бы лучше улицы летом, а то ходим в пыли, как по степи...

Не для простого ума?

В недоумении и жители Кенгарагса. В начале осени вдоль променада появились примитивные металлические конструкции непонятного назначения. Жители сразу стали думать, как приспособить эти железяки. Белье вешать, ковры выбивать? Так от жилых домов это далеко. Собаку привязать, пока хозяин купается? Так октябрь на дворе, холодно.

Выяснилось, что это — арт-объекты городской среды, изготовленные студентами Латвийской академии художеств, и каждая железяка имеет свое название и автора. Например, фигура «Ловец облаков» - три металлические буквы П, которые поймали кусок витой проволоки. Или творение «Ветка-мартышка». Нет, это не про обезьяну. Объект усыпан металлословами: деревья, листья, сарай, курица...

Работы хорошо оплачиваются из кармана рижан. Например, за вернисаж на Кенгарагском променаде дума перечислила академии 41 200 евро (без НДС). Попробовали бы авторы их продать на аукционе! - возмущаются местные жители.

А вот еще. Планируют благоустроить около 17 тысяч квадратных метров сквера между северной частью Брасовского моста и окрестными улицами. Цена вопроса - 1,77 млн. евро, или 104 евро за квадратный метр.

Будет создан пункт мобильности «Браса» для пересадки жителей с транспорта на транспорт (трамвай, велосипед, автомобиль, электричка) с дорожками, скамейками, зеленью, орошением и освещением.

Хорошо, что при участии европейского софинансирования. Рижане заплатят только... 970 тысяч. А ведь таких пунктов мобильности планируется девять. Каков размах у нынешней думы! Правда, амбициозный проект панорамного колеса в парке Узварас забуксовал. Не открылся в Дни Риги, не открылся к Рождеству. И что дальше с ним будет - тоже никто не знает...

Богатый город – Рига, может себе позволить железки в парках и аттракционы на площадях. То-то уже идут отчаянные бои за депутатские кресла, хотя выборы только в июне. А сколько еще нынешние правители накидают дорогостоящих и никчемных проектов - трудно представить. Главное - деньги идут в рабочие комиссии, группы, за эскизы, за оценку эскизов, Бог его знает за что еще...

А пока Рига прирастает дорогостоящими и бесполезными инсталляциями, рижане, у кого есть возможность, едут встречать Новый год и Рождество в Германию, Францию, Литву и Эстонию, где все кипит, бурлит, светится многочисленными огнями...

Ева ГАЙЛЕ