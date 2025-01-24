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Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

© Lsm.lv 24 января, 2025 09:40

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Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

«Январь начался с быстрого роста цен. На рынке царит очень большая неопределенность. Несмотря на то, что погода в этом году очень теплая и нет предпосылок к росту цен, поскольку потребление маленькое, мы видим тенденции. И все форварды [форвардные договоры], которые показывают ценовой уровень на летний сезон, выглядят тревожно», — сказал глава Latvijas gāze и экс-премьер.

Он отметил, что у Латвии есть большое преимущество в виде Инчукалнского газохранилища, куда газ в основном закачивается в теплый сезон по летним ценам.

«Прошлым летом уровень цен был, конечно, не довоенным, но он был немножко выше того уровня — в районе 30-33-34 евро [за мегаватт-час]. Средняя цена до войны была 20-25 евро. То есть мы держались на сравнительном хорошем уровне. Но форварды на летний сезон сегодня показывают 45-48 евро [за мегаватт-час]. Это уже очень высокий уровень. Это в два раза дороже, чем было пять лет назад», — объяснил он причины беспокойства.

По его словам, если такой уровень сохранится и летом, и в Инчукалнс закачают газ по такой цене, это может создать проблемы и для тех, кто его продает, и для тех, кто его покупает.

«При хорошем уровне цены ты можешь чувствовать комфортно и работать нормально, но повышенных уровнях это будет очень сложно. Так что вызовы есть. Как это всё будет решаться — посмотрим. И правительство, несмотря на то, что плохие тенденции были видны осенью, дополнительно почти удвоило акцизный налог на газ. Это всё может привести к очень высокой цене следующей зимой», — допустил он.

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