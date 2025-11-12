Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Фракция “Stabilitātei!” подала поправку для сохранения сниженного НДС на печатные издания независимо от языка (1)

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 15:22

Стабильности! 1 комментариев

Фракция “Stabilitātei!” в Сейме подготовила и подала поправку к законопроекту о налоге на добавленную стоимость (НДС), чтобы сохранить пониженную ставку 5% для всех печатных изданий, книг и платных интернет-публикаций — независимо от языка, на котором они издаются.

Председатель фракции Светлана Чулкова подчеркнула, что делить прессу и литературу по языковому признаку — это абсурд и несправедливость.

“Это полная ерунда — повышать НДС одним только потому, что они пишут на другом языке.

Информация, книги, пресса — это часть культуры и образования, а не инструмент для разделения общества”, — заявила Чулкова.

По мнению депутатов фракции, любое ограничение по языковому признаку противоречит принципу равного доступа к информации и ущемляет права значительной части общества.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: «было время, и цены снижали…»*
Sfera.lv 5 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 6 часов назад
303 миллиона под контролем: проверка выявила сбои на восточной границе
Bitnews.lv 7 часов назад
Швеция: искал червей — нашёл клад
Sfera.lv 11 часов назад
Австралия: у России отобрали посольство
Sfera.lv 14 часов назад
Кино: из «вендетты» сделают сериал V
Sfera.lv 17 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 1 день назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли (1)

Важно 21:05

Важно 1 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы? (1)

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 1 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман (1)

Важно 20:27

Важно 1 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас? (1)

Важно 19:55

Важно 1 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра (1)

Важно 19:55

Важно 1 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь (1)

Важно 19:49

Важно 1 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать