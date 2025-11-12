Председатель фракции Светлана Чулкова подчеркнула, что делить прессу и литературу по языковому признаку — это абсурд и несправедливость.

“Это полная ерунда — повышать НДС одним только потому, что они пишут на другом языке.

Информация, книги, пресса — это часть культуры и образования, а не инструмент для разделения общества”, — заявила Чулкова.

По мнению депутатов фракции, любое ограничение по языковому признаку противоречит принципу равного доступа к информации и ущемляет права значительной части общества.