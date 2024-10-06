Фигурант коррупционного скандала в Финляндии активно скупал недвижимость в Риге: расследование Re:Baltica

Аутио осужден в Эстонии за налоговое мошенничество. А в список самых разыскиваемых преступников Европы его внесла Финляндия.

Там он является одним из главных обвиняемых по делу о мошенничестве, связанном с молодежным форумом Nuorisosäätiö. Эта организация предоставляет дешевое съемное жилье для молодежи и семей в возрасте до 30 лет, кто не может себе позволить купить недвижимость.

Аутио обвиняется во взяточничестве, преступлениях, связанных с бухгалтерией, и в хищениях. В результате молодежный форум понес убытки в размере нескольких десятков миллионов, а предприятия Аутио заработали миллионы.

Возможно, часть из этих денег попала в Латвию. По заявлению Re:Baltica судебная администрация нашла в земельной книге 14 объектов недвижимости, принадлежащих семье Аутио и расположенных в Риге.

Общая стоимость имущества достигает 12 миллионов евро. Оно приобреталось через предприятия, на тот момент принадлежавшие самому Аутио, а сейчас переписанные на его 20-летнюю родственницу.

Аутио, как пишут, скрывается в Белоруссии, которая не выдает преступников Финляндии, а юридическое сотрудничество между странами с тех пор, как Белоруссия поддержала вторжение России в Украину, фактически остановилось.

Один из объектов недвижимости, о которой идет речь, находится в Риге на ул. Лачплеша, 123В. У этого здания пять лет назад обвалился потолок, поэтому 60 жильцам пришлось искать приюта в других местах. Как информировала Рижская дума, нынешним летом выдано разрешение на замену несущих конструкций. Еще один объект находится на ул. Дунтес.

Как сообщает Re:Baltica, латвийская Служба финансовой разведки, получившая информацию об имуществе Аутио в Риге, отказалась прокомментировать, что было сделано после получения информации. Согласно закону, служба не имеет права это разглашать.