Фальшивый «налоговый инспектор» может получить два года тюрьмы; что он натворил?

Восточнолатгальская прокуратура в порядке процесса соглашения передала в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве в организованной группе. С обвиняемым заключено соглашение о признании вины и наказании, которое должен утвердить суд.

Обвиняемый, откликнувшись на чьё-то предложение, приехал из Германии в Латвию, став участником организованной преступной группы (ОПГ), созданной с целью мошенничества.

В преступной деятельности участвовало минимум четыре человека, каждый из них выполнял свою роль согласно заранее условленному распределению.

Задача обвиняемого состояла в том, чтобы выдавать себя за налогового инспектора по имени Дмитрий в целях хитростью заполучить денежные средства от потерпевших и в соответствии с указаниями главы ОПГ отвозить и передавать их другому члену организованной группы. За это обвиняемому было обещано 5% от доставленной денежной суммы.

Осуществляя свой преступный умысел, один из участников ОПГ, уголовный процесс которого выделен в отдельное производство, в августе 2025 года неоднократно звонил потерпевшему и сообщал ему заведомо ложные сведения о том, что хранить наличные дома незаконно, их необходимо задекларировать, в противном случае будет возбуждено уголовное дело и у потерпевшего проведут обыск с изъятием всех наличных денег.

Потерпевший пояснил, что он действительно хранит наличные дома. Звонивший сказал ему, что за деньгами придёт мужчина по имени Димтрий, назовёт пароль - этому человеку и нужно отдать "для декларирования" все наличные, что лежат дома. У потерпевшего попросили назвать домашний адрес, персональный код и код от входной двери. Потерпевший поверил услышанному и, будучи введён в заблуждение, согласился передать деньги "Дмитрию".

Сумма, которую потерпевший отдал обвиняемому из рук в руки, составляла 4260 евро.

Пакет с деньгами обвиняемый положил в сумочку и уехал с места происшествия на такси, чтобы передать деньги другому участнику ОПГ.

На шоссе автомашину остановила полиция, обвиняемый был доставлен в участок, где деньги были изъяты.

Уголовное дело для утверждения заключённого соглашения передано Латгальскому районному суду.