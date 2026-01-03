Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фальшивый «налоговый инспектор» может получить два года тюрьмы; что он натворил?

© LETA 3 января, 2026 14:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура требует приговорить к двум годам тюремного заключения мужчину, выдававшего себя за налогового инспектора с целью мошенничества, как выяснило агентство LETA. 

Восточнолатгальская прокуратура в порядке процесса соглашения передала в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве в организованной группе. С обвиняемым заключено соглашение о признании вины и наказании, которое должен утвердить суд. 

Обвиняемый, откликнувшись на чьё-то предложение, приехал из Германии в Латвию, став участником организованной преступной группы (ОПГ), созданной с целью мошенничества.

В преступной деятельности участвовало минимум четыре человека, каждый из них выполнял свою роль согласно заранее условленному распределению.

Задача обвиняемого состояла в том, чтобы выдавать себя за налогового инспектора по имени Дмитрий в целях хитростью заполучить денежные средства от потерпевших и в соответствии с указаниями главы ОПГ отвозить и передавать их другому члену организованной группы. За это обвиняемому было обещано 5% от доставленной денежной суммы.

Осуществляя свой преступный умысел, один из участников ОПГ, уголовный процесс которого выделен в отдельное производство, в августе 2025 года неоднократно звонил потерпевшему и сообщал ему заведомо ложные сведения о том, что хранить наличные дома незаконно, их необходимо задекларировать, в противном случае будет возбуждено уголовное дело и у потерпевшего проведут обыск с изъятием всех наличных денег.

Потерпевший пояснил, что он действительно хранит наличные дома. Звонивший сказал ему, что за деньгами придёт мужчина по имени Димтрий, назовёт пароль - этому человеку и нужно отдать "для декларирования" все наличные, что лежат дома. У потерпевшего попросили назвать домашний адрес, персональный код и код от входной двери. Потерпевший поверил услышанному и, будучи введён в заблуждение, согласился передать деньги "Дмитрию".

Сумма, которую потерпевший отдал обвиняемому из рук в руки, составляла 4260 евро. 

Пакет с деньгами обвиняемый положил в сумочку и уехал с места происшествия на такси, чтобы передать деньги другому участнику ОПГ.

На шоссе автомашину остановила полиция, обвиняемый был доставлен в участок, где деньги были изъяты.

Уголовное дело для утверждения заключённого соглашения передано Латгальскому районному суду.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

