Фактически, Россия проиграла войну в Украине: заявление главы МИД Латвии

Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на трёхдневную войну, однако прошло уже три года. По мнению главы МИД, Путин не достиг своих целей.

«Российская экономика рушится. Это военная экономика, которая уже не в состоянии поддерживать саму себя. И это всё, чего добился Путин», – сказала Браже.

Министр отметила, что именно поэтому поддержка Украины со стороны мирового сообщества сейчас имеет решающее значение. По её словам, высшие должностные лица и министры Латвии в переговорах с третьими странами неизменно подчёркивают необходимость продолжать оказывать помощь Украине. Браже подчеркнула, что это является одной из ключевых задач Латвии.

Она подчеркнула, что публичная риторика администрации президента США Дональда Трампа отличается от подхода администрации бывшего президента США Джо Байдена, но с такими этапами надо считаться. Министр иностранных дел подчеркнула, что важно учитывать интересы Латвии.

Она сказала, что и Латвия, и США хотят сильного НАТО, и это касается как обороноспособности и увеличения финансирования, так и реальных инвестиций. Американцы хотят, чтобы страны альянса увеличили траты на оборону сверх 2% от ВВП, о чем следует договориться на предстоящем саммите в Гааге, добавила министр и подчеркнула, что Латвия это полностью поддерживает.

По словам Браже, Латвия заинтересована в том, чтобы не ослаблялся санкционный режим в отношении России. Она упомянула, что на следующей неделе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет принято решение об ужесточении санкционного режима. Министр иностранных дел сказала, что Еврокомиссия выступила со своим предложением по новым тарифам против России и Беларуси. По ее мнению, это огромный шаг, поскольку подобные контрмеры год назад не обсуждались.

Браже напомнила и о том, что в Латвии находится многонациональная бригада НАТО, в которую входят в том числе силы США. По ее словам, нет индикаций, что что-то может измениться. Министр иностранных дел добавила, что этот вопрос не является частью мирных переговоров Украины, России и США.

"Не секрет, что самой большой угрозой для США является Китай. Таковы реалии США. Американцы должны сохранить участие, однако мы должны сотрудничать с США и в Тихоокеанском регионе", - сказала министр иностранных дел.