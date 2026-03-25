Евровидение деревьев: литовский дуб обошёл польский и вызвал бурю эмоций

Редакция PRESS 25 марта, 2026 15:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Похоже, у Европы появился ещё один повод для национальных переживаний — и это не музыка.

В конкурсе «Европейское дерево года» неожиданную победу одержал литовский дуб. И этим он прервал почти безупречную серию Польши, которая выигрывала четыре года подряд.

Победитель — 400-летний дуб из небольшой общины. Дерево, которое когда-то почти забыли, а потом… спасли всем селом.

И теперь оно — номер один.

Финал получился почти как настоящее Евровидение. В тройке — словацкая яблоня с видом на деревню и польский вяз, который живописно наклонился над замковым рвом.

Но интрига была не только в деревьях.

Организаторы изменили систему голосования — и это перевернуло всё. Раньше побеждали страны с большой аудиторией. Теперь ввели «баллы деревьев»: голос за участника из маленькой страны стал «весить» больше.

Результат — неожиданный.

Литва — первое место. Польша — третье.

И, конечно, без эмоций не обошлось. В комментариях уже звучали знакомые фразы — от почти шуточных «остановите подсчёт» до недовольства новыми правилами.

В прошлые годы страсти тоже кипели: мем-аккаунты, телешоу, взаимные подколы — всё это давно превратило конкурс деревьев в полноценное интернет-шоу.

Хотя идея была совсем другой — объединить людей вокруг природы.

Но, как оказалось, даже деревья могут стать поводом для настоящего европейского соперничества.

И, кажется, это только начало.

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

