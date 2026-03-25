Евровидение деревьев: литовский дуб обошёл польский и вызвал бурю эмоций

В конкурсе «Европейское дерево года» неожиданную победу одержал литовский дуб. И этим он прервал почти безупречную серию Польши, которая выигрывала четыре года подряд.

Победитель — 400-летний дуб из небольшой общины. Дерево, которое когда-то почти забыли, а потом… спасли всем селом.

И теперь оно — номер один.

Финал получился почти как настоящее Евровидение. В тройке — словацкая яблоня с видом на деревню и польский вяз, который живописно наклонился над замковым рвом.

Но интрига была не только в деревьях.

Организаторы изменили систему голосования — и это перевернуло всё. Раньше побеждали страны с большой аудиторией. Теперь ввели «баллы деревьев»: голос за участника из маленькой страны стал «весить» больше.

Результат — неожиданный.

Литва — первое место. Польша — третье.

И, конечно, без эмоций не обошлось. В комментариях уже звучали знакомые фразы — от почти шуточных «остановите подсчёт» до недовольства новыми правилами.

В прошлые годы страсти тоже кипели: мем-аккаунты, телешоу, взаимные подколы — всё это давно превратило конкурс деревьев в полноценное интернет-шоу.

Хотя идея была совсем другой — объединить людей вокруг природы.

Но, как оказалось, даже деревья могут стать поводом для настоящего европейского соперничества.

И, кажется, это только начало.