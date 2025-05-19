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Европейцам не хватает стратегии для переговоров с Путиным: мнение

© Deutsche Welle 19 мая, 2025 17:48

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Еврокомиссия, Украина

Европа хотела закончить войну в Украине, заставив Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. Остается вопрос, была ли она готова к дипломатической игре, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Прошлая неделя, с точки зрения Германии, с точки зрения Европы, не была успешной. И здесь нечего приукрашивать. Разве что кто-то хотел получить подтверждение того, что президент России Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

Нет, не это являлось целью мирного плана, представленного 10 мая в Киеве новым европейским квартетом - Великобританией, Францией, Германией и Польшей - вместе с Украиной. Речь шла о том, чтобы наконец-то заставить Путина сесть за стол переговоров.

Европейцы заручились поддержкой президента США Дональда Трампа, которого они по телефону подключили к разговору из Киева. На пятый день своего пребывания в должности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заговорил о "крупнейшей дипломатической инициативе последних месяцев, если не лет". Германия, по его словам, хочет взять на себя ответственность за лидерство в Европе. Наконец-то.

Путин не позволяет Европе ничего добиться

У Путина больше не должно было остаться шансов затягивать переговоры. Украина в качестве основы для переговоров предложила 30-дневное прекращение огня на суше, в воздухе и на море с понедельника, 12 мая. Если бы Путин отказался, последовали бы новые, еще более жесткие санкции. Теперь он у нас в кармане, подумали европейцы, - как шахматист, который умелым ходом загоняет противника в угол.

И действительно - через день Путин неожиданно предложил возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Зеленский сразу же согласился, заверив, что будет там. Но Путин ничего не сказал о прекращении огня. И уже Европа оказалась в ситуации цугцванга, вынуждавшей ее действовать - ведь был выдвинут ультиматум России. Теперь нужно было ждать переговоров в Турции в четверг, 15 мая.

До самого конца оставалась надежда, что Путин лично приедет в Стамбул. Трамп также оставил окно в своем графике встреч на этот день. Однако Путин отправил в Турцию третьеразрядную делегацию - после чего переговоры уже не заслуживали упоминания. Вместо этого в минувшие выходные Россия нанесла самые мощные с начала войны удары по Украине с помощью беспилотников.

У противников Путина нет стратегии

И что дальше? Что сейчас будет с мирным планом, о котором было объявлено неделю назад? Неужели Европа тогда просто блефовала и у нее ничего нет в запасе на такой случай?

"Мы не сдадимся. Мы и далее продолжим это делать", - заявили британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече в столице Албании Тиране, состоявшейся 17 мая. Это прозвучало скорее как самовнушение, чем как план. Хороший шахматист всегда думает на три-четыре хода вперед. Европейцы этого не сделали?

Конечно, угрожающие последствиями санкции могут быть введены и сейчас - но цель состояла не в этом. Она заключалась в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. А солидарность, продемонстрированная Европой и Дональдом Трампом неделю назад, уже снова рушится. Трамп опять разговаривает с Путиным по телефону, в то время как Европа вводит новые санкции против России. Все это мы уже видели.

Нет, минувшая неделя не была успешной. Европа взяла на себя слишком много. Мирный план был амбициозным - но плохо подготовленным. Без четких рычагов воздействия, без страховки на случай неудачи, без плана "Б". Возможно, только саммит Трампа и Путина создаст необходимую динамику, которая сейчас нужна для прекращения войны. До тех пор Путин и далее будет делать ставку на завоевания украинской территории - и на свою несгибаемую волю к победе. Он может себе это позволить, потому что его противникам не хватает стратегии.

Автор: Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.

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