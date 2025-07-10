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Мать погибшего 2-х летнего малыша права опеки над детьми не лишена

© LETA 10 июля, 2025 12:55

ЧП и криминал 0 комментариев

За неправомерное убийство по неосторожности и жестокость по отношению к несовершеннолетнему - с таким обвинением Государственная полиция передала прокуратуре дело трагически погибшего этой зимой двухлетнего Андрея.

За матерью погибшего мальчика теперь следят несколько учреждений, но права опеки она не лишена. Как сообщалось, мальчика не удалось реанимировать после того, как его нашли замерзшим возле отдаленной железнодорожной станции в Резекненском крае. Тогда были задержаны две женщины.

Сотрудница Резекненского сиротского суда вспоминает трагическую субботу, когда от начальницы поступил тревожный звонок. Обе были удивлены, потому что семью, в которой меньше двух лет назад появился на свет маленький Андрей, не знали - она до сих пор не попадала в поле зрения служб.

Сразу после случившегося было заведено и до сих пор продолжается административное дело для выяснения вопроса о необходимости прекращения прав матери Андрея на опеку. Без младшего брата в семье остались двенадцатилетняя девочка и пятнадцатилетний парень.

"Если бы их образ жизни был настолько негативным, нам бы сообщили - или соседи, или учебное заведение, или семейный врач. Мы решили, что дети могут остаться в том же месте жительства под опекой родителей", - рассказала и. о. председателя Резекненского сиротского суда Астрида Строде.

В конце августа назначено заседание сиротского суда о правах попечительства. Матери поставлены задачи, за семьей следит социальный работник.

"Главная помощь - это психоэмоциональная поддержка и, конечно, контакт с этой семьей, чтобы выяснить их потребности. И главное, чтобы найти внутренние семейные ресурсы", - отмечает руководитель Резекненской социальной службы Гунарс Арбиданс. В службах подчеркивают: теперь рядом с детьми отец, который ранее был за границей.

О факторе алкоголя в этом деле сиротский суд не может внести ясность, так как ему Госполиция информацию об этих обстоятельствах не предоставила.

(Lsm.lv)

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