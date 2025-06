Евгений Гомберг: «Очередные конвульсии airBaltic наводят на мысль…»

Краткая история вопроса

Ryanair зарегистрировали в 1984 году под названием "Danren Enterprises". Основателями компании стали Лиам Лонерган (Liam Lonergan), владелец ирландской туристской компании Club Travel, Тони Райан (Tony Ryan), ирландский миллиардер, основатель компании Guinness Peat Aviation, одним из первых занявшейся авиализингом, и Кристофер Райан (Christopher Ryan), который занимался формальностями создания компании на начальном этапе.

Вскоре компанию переименовали в Ryanair DAC по имени Тони Райана, который и считается первичным основателем компании (Thomas Anthony Ryan, 1936 –2007). DAC – это юридическая форма в ирландском законодательстве, designated activity company, по-ирландски Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe. Не можете произнести - хотя бы прочтите.

Компания начала полеты в 1985 году. Её флот составил один 15-местный турбовинтовой Embraer Bandeirante, который летал между городком Уотерфорд с населением 48 тыс. человек на юго-востоке Ирландии и аэропортом Гэтвик, Лондон на расстоянии около 500 километров по прямой. Население всей Ирландии на тот момент составляло 3,5 миллиона человек, площадь 70 273 кв. км.

Первым директором компании был Юджин О'Нил (Eugene O'Neill) (1956–2018), бывший до этого управляющим директором газеты Тони Райана Sunday Tribune. О'Нил был талантлив в маркетинге, но плохо считал расходы, и авиалиния приносила убытки.

В 1986 году компания приобрела London European Airways, небольшую авиакомпанию, с базой в аэропорту Лутон, имевшую лицензию на полеты в Амстердам и Брюссель, один свой и один арендованный самолет.

В Ирландии была государственная авиакомпания Aer Lingus Teoranta, тоже летавшая в Лутон. «Loingeas» по-ирландски значит ‘флот’, но это никто не мог выговорить. Ryanair запросила лицензию на полеты на свою новую базу в Лутон, но правительство, защищая госкомпанию, отказало. По новым правилам для полетов между странами отказать должны были обе, а Тэтчер разрешила. Ryanair впервые вступил в конкуренцию с Aer Lingus. О’Нил хотел подать на Aer Lingus в Еврокомиссию за нарушение правил конкуренции, но Тони Райан ссориться с её владельцем-государством не хотел и О’Нила уволил.

В 1988 году компания пригласила на должность финансового директора Майкла О'Лири. Без конкурса. Майкл стажировался в компании, которая позже стала KPMG. Tony Ryan был клиентом этой компании, и Майкл давал ему ценные советы по поводу личных финансов.

Компания по-прежнему не приносила дохода. В 1990 году О'Лири слетал в Америку, встретился с Pacific Southwest Airlines (PSA) и подробно изучил их модель низких тарифов. Southwest на сегодня – четвертая по величине авиакомпания США с парком более 800 самолетов, они очень хорошо считали расходы. PSA считается изобретателем лоукостеров, но О'Лири скопировал модель и усовершенствовал её до оргазма.

Оливка в салате и другие способы сэкономить

Считать расходы надо везде, но в авиации особенно. В 1987 году новый босс American Airlines Роберт Крэндалл узнал из отчета, что 72% пассажиров первого (только первого!) класса не едят оливку в салате. Крэндалл велел убрать оливку, чем сэкономил компании около $55 000 в год, а также уменьшил вес воздушного судна.

Снизив вес самолета всего лишь на 400 граммов, можно сэкономить до 53 тыс. л топлива в год. United Airlines сделали свой бортовой журнал тоньше и легче на 28 граммов – сэкономили $417 тыс. в год. Перевозка мобильных телефонов обходилась авиакомпания до $1,2 млн в год, ноутбуки вместо телефонов – это $21 млн. Delta стали резать лаймы в напитках на 16 кусочков, вместо 10 и сэкономили почти полмиллиона долларов год.

Радикально снизить вес самолета пыталась японская All Nippon Airways в 2009 году, они просили перед полетом всех пассажиров облегчиться в туалете.

Ryanair в 2012 году предлагал бортпроводникам худеть. Они тоже уменьшили свой журнал и стали брать на борт меньше кубиков льда для напитков. И меньше напитков на ночные рейсы, когда все спят.

Анфан террибль во главе авиакомпании

В 1994 году Майкл О'Лири стал генеральным директором, шестым по счету. Тогда же он описал свою стратегию:

• переход на парк самолетов Boeing 737;

• расширение за счет доходности;

• сокращение затрат и «перевоспитание» клиентов, чтобы они выбирали низкие цены вместо того, что О’Лири назвал «frills» - рюшечки, оборочки. Вам шашечки или ехать?

• доходы от покупок на борту, аренды автомобилей и бронирования отелей;

• Экономия за счет снижении сборов за посадку и обслуживание в аэропорту.

О’Лири воспользовался тем, что региональные аэропорты часто не взимают сборы, чтобы обеспечить приток пассажиров и доходов их регион. Как оказалось, это принесло огромную выгоду обеим сторонам. Лично свидетельствую, в девяностых аэропорт Шарлеруа под Брюсселем был скромным сарайчиком у летной полосы. Сегодня за счет Ryanair и подобных он вдвое больше рижского (10,6 млн пассажиров 2024 году).

Ryanair не конкурировала с другими авиакомпаниями за пассажиров. По словам О'Лири, более низкие тарифы привлекли к авиаперелеты новых клиентов, кто раньше не мог их себе позволить. Когда Шлесерс притащил в Ригу Ryanair, я ему так и сказал: именно ты открыл мир латвийцам.

Бюджетные авиакомпании, low-cost carrier (LCC) предлагают низкие тарифы в обмен на сокращенный сервис. Они берут дополнительную плату за приоритетную посадку, выбор места, регистрацию багажа и питание. О'Лири описал модель дополнительных доходов: «Другие авиакомпании задаются вопросом, как они могут повысить цены на билеты. Мы же задаемся вопросом, как мы можем от них [цен] избавиться».

Ryanair - ULCC, ультра-дискаунтер. В их самолетах встроенные трапы спереди, не нужно платить ни за рукав, ни за трап, а главное – не ждать, пока трап подъедет. Спинки не откидываются, потому что между креслами только 30 дюймов. В спинках нет карманов, чтобы не выгребать оттуда мусор. Там нет бизнес-класса, который не любит карабкаться в дождь по стремянкам, но главное – билеты в бизнесе всегда возвратные, а невозвратные билеты - альфа и омега дискаунтеров. Телеграфный столб – это хорошо отредактированное дерево. Майкл отчекрыжил все лишнее, оставив передвижение из пункта А в пункт Б.

О’Лири добился, чтобы самолет находился на земле не более 30 минут. За это время уборщики вихрем пронесутся по салону, служба посадки выгрузит стадо пассажиров, второе загрузят как баранов, можете жаловаться.

Лет двадцать пять Ryanair заказывает только новые самолеты. Сегодня их парк состоит из новых Boeing 737, средний возраст 10,7 лет. Новые дороже, но в эксплуатации дешевле, они эффективнее по топливу, затратам на обучение и техобслуживание.

В 1997 году авиакомпания вышла на IPO и стала публичной. На вырученные средства авиакомпания расширилась до общеевропейского перевозчика и в 2016 году компания стала крупнейшей в мире по количеству пассажиров, перевозимых по международным регулярным рейсам. Сегодня ей владеют все, кто хочет, можем и мы с вами купить их акции, неплохая инвестиция.

О'Лири создал себе репутацию анфан-террибля, которую с удовольствием поддерживает личными нападками, нецензурной лексикой, яркими заявлениями, которые сам же и опровергает. Пресса обожает его цитировать:

• «Немцы будут ползать голышом по битому стеклу, чтобы получить низкие тарифы».

• «Французы никогда не производили великих философов. Возможно, великое вино, но не великих философов».

• «Если продажи напитков падают, мы просим пилотов создать небольшую турбулентность».

В 2003 году О'Лири приобрел номерной знак такси для своего Mercedes-Benz S-Class под названием O'Leary Cabs, то есть, такси, чтобы легально пользоваться полосами городского транспорта и не стоять в пробках в Дублине. В пресс-релизе сообщил, что нанял водителя с полной лицензией таксиста. Даже министр транспорта Ирландии выразил обеспокоенность его злоупотреблением.

В 2022 году компания заключила с О’Лири сделку, по которой он остается руководителем компании до конца июля 2028 года и получит акции компании на сумму 110 миллионов евро, если компания достигнет одной из двух целей – стоимость акций на бирже продержится выше €21 в течение 28 дней подряд, или компания заработает более 2 миллиардов прибыли за год. В четверг 29 мая 2025 года первая цель была достигнута. О’Лири получит премию, рекордную в Евросоюзе.

Зарплата О’Лири невелика, 1,2 миллиона евро в год плюс годовая премия 600 тысяч. Она составляет менее одного промилле (1/10 процента) от прибыли компании в 2024 году - 1.6 миллиарда евро Тренеры футбольных команд Премьер-Лиги получают в разы больше. Зато с первых дней ему принадлежит 4% компании. Капитализацию он довел до 25,5 миллиарда евро, и его личный капитал – 1 миллиард евро. Акции О’Лири иногда продает для поддержки штанов.

Компанию часто подвергают критике за плохие условия труда, множество дополнительных сборов, плохое обслуживание клиентов и намеренную скандальность для привлечения внимания. В историю вошли их рекламные провокации. Однажды О’Лири намекнул, что пассажиры будут платить 1 фунт за туалет в самолете. Разразился скандал, пресса назвала это «Pay-per-poo» (плати за пук, по аналогии с Pay-per-view, плати за просмотр). Через неделю О’Лири сказал, что пошутил, и поблагодарил за громкую бесплатную рекламу. Его «стоячие кресла в самолете» поминают по сей день.

Когда Тони потребовал, чтобы PR-акции О’Лири были менее агрессивными, О’Лири предложил Райану покинуть совет директоров.

Однажды Ryanair сцепился с нашей AirBaltic, которой латвийское государство подкинуло 250 миллионов евро в COVID-19. Ryanair от Covid пострадал гораздо больше, они потеряли 300 миллионов в первый и 1,4 миллиарда во второй год, но им никто не помог.

О’Лири – не О’Нил, он подал 16 исков на пол-Европы в Еврокомиссию за предоставления государственной помощи конкурентам. «Размер субсидий превышает 30 миллиардов евро, что на десятилетия ставит авиаперевозчиков в неравные условия», – отмечала компания.

Суд отклонил иски и апелляции из-за того, помощь была в интересах всего Евросоюза, так как предотвращала серьёзное нарушение экономики отдельных членов ЕС. Своих не выдаем. А Ryanair отбил потери уже в следующий год.

Ryanair запустила свой веб-сайт в 2000 году. Они были, возможно, первыми, кто предложил онлайн-бронирование. Изначально оно считалось небольшой и неважной частью сайта, но прямые продажи билетов мимо туристических агентств имели такой эффект, что в течение года через веб-сайт было обработано три четверти всех бронирований. К декабрю 2023 года веб-сайт достиг 40 миллионов посещений в месяц.

О национальных перевозчиках и об исторических рудиментах

Вот история, поучительная для AirBaltic. В 2006 году Ryanair сделала национальной компании Aer Lingus, той самой, из-за которой в 1988 году уволили О’Нила, предложение о покупке за 1,48 млрд евро. Чтоб не путалась под ногами. Aer Lingus отклонила предложение Ryanair как недооценку.

В 2008 году Ryanair выступила со вторым предложением о покупке, предложив 748 миллионов евро деньгами. Предложение было на 28% выше стоимости акций Aer Lingus за последние 30 дней. Ryanair отметила, - внимание! - «Aer Lingus как небольшая региональная авиакомпания, оказалась в стороне и была обойдена, поскольку большинство других флагманских авиаперевозчиков ЕС объединились». Между прочим, у «небольшой компании» было 33 самолета. Сегодня в AirBaltic столько же, из формальных 50 летают 30–35, остальные в простое или в аренде.

Совет директоров Aer Lingus опять отклонил предложение и, представьте себе, «посоветовал своим акционерам не предпринимать никаких действий». Хвост вилял собакой. Акционерами на тот момент были Ryanair – 29% и ирландское правительство - 25%. Собака, то есть правительство, послушно вцепилась в свои 25% и отклонили предложение.

В 2015 года группа авиакомпаний IAG сделала предложение о покупке Aer Lingus за 1,36 млрд евро. Ирландскому правительству потребовалось девять лет, чтобы наконец продать свои 25% С учетом инфляции цена продажи была меньше первого предложения от Ryanair. Вдогонку Ryanair тоже продала IAG свои 29%.

Латвийское правительство согласно продавать свои доли, но истерически вцепилось в контрольные 25% - сохранить «национальную гордость». Что интересно - Aer Lingus осталась flag carrier, национальным перевозчиком Ирландии, по сей день.

«Большинство флагманских авиаперевозчиков ЕС объединились» - говорила Ryanair еще в 2008 году. Флагманские – это flag carriers, «знаменосцы», национальные компании.

Сегодня носителю флага, национальной авиакомпании, не обязательно быть обладаемой государством, достаточно регистрации в нём. Национальный перевозчик – это статус, предоставляемый государством по договоренности. Носитель флага может пользоваться преференциями от правительства в пределах законов о конкуренции – иметь налоговые льготы, слоты в аэропорту. Взамен правительство может нагрузить компанию невыгодной, но нужной стране авиалинией. Носителей флага в стране может быть больше одного.

Кто бы объяснил мудрецам в нашем правительстве, что владение «знаменосцем» – пережиток истории. Я не поленился посчитать: из 148 национальных авиакомпаний государству принадлежит 81, но обычно это крохотные компании – Багамы, Кабо-Верде, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Таити, Гернси, Сейшелы, Соломоновы острова, Каймановы острова, Эритрея. Коммерческой выгоды нет, а летать надо. Как быть Гренландии с населением 65 тысяч человек в четырех городах и транспорта нет вообще, это и скорая, и почта? Как жить Кирибати, где 30 островов разбросаны на территории больше Индии?

Другой класс – компании стран, где «государство – это я». Эмираты, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Бруней или «коммунистические» Китай, Куба, Вьетнам, Россия.

В Европе авиакомпании есть в 47 странах из 51, кроме четырех карликов. Носителей флага в собственности стран - десять.

Главные национальные авиакомпании мира давно стали публичными - Air France, KLM, SAS, Turkish Airlines, Lufthansa, против которой ставим большой нотабене: она прицелилась на AirBaltic. Lufthansa поглотила Swiss Air, Austrian и Brussels Airlines, но это не помешало им остаться национальными перевозчиками своих стран, сохранив название и ливрею.

Сравнение не в пользу AirBaltic: кто чего добился за 30 лет

О’Лири запустил свою модель в 1990 г. Сегодня флот Ryanair - 624 самолета, в т. ч. 591 Boeing-737, 27 тысяч сотрудников. Чистая прибыль в 2024 г. – 1,917 миллиарда евро, перевезли 200 миллионов пассажиров, летают в 228 аэропортов. Имеет дочерние компании Buzz, Malta Air, Lauda Europe, Ryanair UK (основана в связи с Brexit).

Немногим после Ryanair, 28 августа 1995 году в Латвии появилась государственная авиакомпания AirBaltic с ливреей синих шашечек. Через два месяца юбилей, 30 лет.

Главными акционерами стали Латвийская Республика – 51%, и SAS – 29%. Население Латвии на тот момент было 2,5 млн человек, площадь 64 589 кв.км, почти как Ирландии.

Немецкий коммерсант Бертольд Флик (1964) стал членом совета, а в 1999 году - CEO. В 2009 SAS надоело сидеть на одном унитазе с Латвийской Республикой, и она продала свои акции Флику.

Под руководством Флика airBaltic потеряла с 2010 по 2011 год 173 миллиона евро. Выгнали его после убытка 118 миллионов за год. В 2012 году CEO наняли Мартина Гаусса, без конкурса, он только что довел до банкротства венгерский Malév и был «открыт для предложений». Этот хвост вертел нашей собакой следующие двенадцать лет, под его руководством компания потеряла примерно 400 миллионов евро. Выгнали его тоже после убытка 118 миллионов за год. Заколдованная цифра.

Сказал бы, что государство – плохой хозяин, но - не каждое. Государственные авиакомпании заработали: Finnair – 47,9 миллионов (2024), польская LOT – 276 миллионов (2023), даже маленькая люксембургская Luxair (21 самолет) – и то заработала 6,7 миллионов (2023). Кроме Латвии, - 118 миллионов убытка (2024). Хулиган О’Лири сказал бы: «дай дураку член стеклянный, и член побьет, и руки порежет».

На днях правительство Латвии объявило: «В контексте текущего стратегического развития авиакомпании airBaltic, с учетом геополитических рисков, подготовки к привлечению капитала и тра-та-та … исключены аспекты, связанные с функцией стратегической экспансии предприятия за пределами Латвии, чтобы сфокусироваться на приоритетных направлениях развития и увеличении стоимости в долгосрочной перспективе».

Это заумное бла-бла значит: хватит пыжиться развиваться, это не про вас. И опять про «привлечение капитала». IPO планировали еще в 2023 году, новый Совет уже осторожно намекает, что его, возможно, перенесут на 2026 год. Сегодня дыра в балансе около 200 миллионов и 380 миллионов долга в облигациях, это 53 миллиона в год процентов.

Скоро выйдет баланс за второй квартал, и он будет убыточным. К 2026 году дыра будет под триста миллионов, и кто этого мелкого прожорливого монстра на бирже купит? Какая «долгосрочная перспектива», у вас кассовый разрыв на носу.

Но хозяева с уверенностью смотрят в будущее. Идет конкурс на нового руководителя, во второй тур уже прошли восемь будущих о’лири.

«How many times must a man look up before he can see the sky? » - гнусавит Боб Дилан. Сколько раз нужно смотреть, чтобы увидеть небо? Ответ знает только ветер. Отдайте её Люфтганзе хоть за три копейки, пока берут. Отдайте тем, кто умеет. Мы уже считали, что самолеты AirBaltic в Lufthansa летают на 40% больше. Ливрея цвета лайма останется, никто ничего и не заметит. РИМИ на днях перекупили, и что?

На что можно потратить тридцать лет? Стартовавший в 2004 году венгерский Wizz (хозяева – государственные компании Abu Dabi) – уже 230 самолетов, ежегодная прибыль около 300 миллионов. Население Ирландии за треть столетия подросло до 5,3 миллиона человек, включая 30 тысяч латышей. Население Латвии за эту треть уменьшилось на треть, до 1,8 миллиона – это третье место по депопуляции среди вымирающих стран мира после Болгарии и Литвы. Только площадь не изменилась.

А вы съедаете оливку в салате?