«Этот город умер»: знаменитый лиепайчанин уехал за границу

«Прощай, Лиепая! Мне стало одиноко в городе-призраке. Жаль, что прекрасный город мертв, но это факт. Испания — мой новый дом, сегодня началась новая глава в моей жизни», — сообщил в своем профиле в Facebook музыкант и бизнесмен Луи Фонтейн. Его настоящее имя Стен Лоуренс. Он много лет занимался музыкальным бизнесом в Лиепае, где проводил в основном концерты в жанре рок и хэви-метал в клубах Fontaine Palace и Gypsy Camp.

Друзья по Фейсбуку откликнулись на этот пост словами благодарности за его творчество, хотя нашлись и такие, что удивились отъезду Фонтейна.

-Вы действительно заканчиваете свои дела в Лиепае?!!!!!"

-Спасибо за хорошие дни в Лиепае и Павилосте, Луи! С нетерпением жду встречи с вами снова. Зажгите Испанию, Амиго.

-Удачного пребывания в Испании и возвращайся в Лиепаю, Луи!

-Означает ли это, что бизнес в Лиепае будет закрыт и перенесен в Испанию?

На это Фонтейн ответил следующее: «Все остается, я по-прежнему заказываю шоу [концерты], но если ситуация не улучшится, то я не вижу смысла так усердно работать только для того, чтобы заплатить все в виде налогов».

ФОТО агентства ЛЕТА