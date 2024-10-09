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«Этот город умер»: знаменитый лиепайчанин уехал за границу

la.lv 9 октября, 2024 15:42

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«Прощай, Лиепая!» Музыкант и организатор концертов Луи Фонтейн покинул город ветров, грустно попрощавшись с ним, пишет LA.lv.

«Прощай, Лиепая! Мне стало одиноко в городе-призраке. Жаль, что прекрасный город мертв, но это факт. Испания — мой новый дом, сегодня началась новая глава в моей жизни», — сообщил в своем профиле в Facebook музыкант и бизнесмен Луи Фонтейн. Его настоящее имя Стен Лоуренс. Он много лет занимался музыкальным бизнесом в Лиепае, где проводил в основном концерты в жанре рок и хэви-метал в клубах Fontaine Palace и Gypsy Camp.

Друзья по Фейсбуку откликнулись на этот пост словами благодарности за его творчество, хотя нашлись и такие, что удивились отъезду Фонтейна. 

-Вы действительно заканчиваете свои дела в Лиепае?!!!!!" 

-Спасибо за хорошие дни в Лиепае и Павилосте, Луи! С нетерпением жду встречи с вами снова. Зажгите Испанию, Амиго.

-Удачного пребывания в Испании и возвращайся в Лиепаю, Луи! 

-Означает ли это, что бизнес в Лиепае будет закрыт и перенесен в Испанию?

На это Фонтейн ответил следующее: «Все остается, я по-прежнему заказываю шоу [концерты], но если ситуация не улучшится, то я не вижу смысла так усердно работать только для того, чтобы заплатить все в виде налогов».

ФОТО агентства ЛЕТА

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«Пацифисты мы» — только 5% студентов хотят служить в армии

Новости Латвии 15:35

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Новости Латвии 15:07

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Так, перевозчик планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации. 

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