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«Это тревожные новости»: Ашераденс призывает срочно ограничить рост госдолга

Редакция PRESS 8 мая, 2025 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Фискальную политику в ближайшие годы придется реализовывать таким образом, чтобы государственный долг не превышал 55% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») на внеочередном заседании Сейма в четверг в связи с отчетом за 2025 год о ходе реализации Плана бюджетной структуры Латвии на 2025–2028 годы.

Министр проинформировал депутатов, что на конец прошлого года госдолг достиг 19 млрд евро, или 47% ВВП. По текущим прогнозам Министерства финансов, государственный долг увеличится до 53% ВВП в ближайшие три года.

«Это тревожные новости», — сказал Ашераденс.

Министр финансов отметил, что страна должна одновременно обеспечивать потребности обороны и экономический рост. По словам Ашераденса, государственный долг следует поддерживать на уровне 50% ВВП, поскольку государство дополнительно поддерживает резерв ликвидности в размере 3–4% ВВП для удовлетворения неотложных потребностей.

Чтобы пережить следующий непредвиденный кризис, Латвии необходимо удержать государственный долг на уровне ниже 60 % ВВП, как того требует Европейский союз (ЕС).

«Поэтому мы должны договориться о максимально допустимом показателе госдолга, определить, что фискальная политика должна осуществляться таким образом, чтобы государственный долг не превышал 55% ВВП. Это означает, что возможности увеличения расходов при умеренном росте без дополнительных мер весьма ограничены», — заявил министр финансов.

По прогнозам Ашераденса, существует высокая вероятность того, что в следующем году государственный долг не превысит 55% ВВП. В то же время министр предупредил, что времена выделения дополнительных ресурсов секторам прошли. Отныне они будут выделяться только, если найдутся дополнительные источники дохода.

Ашераденс также подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях, когда российская агрессия растет, а страна полностью перешла на военную экономику, Латвия должна обеспечить расходы на оборону на уровне не менее 5% от ВВП. Ашераденс отметил, что в Эстонии расходы на оборону достигнут 5,4 % ВВП, а в Литве - 5,6 % ВВП.

Министр объяснил, что в значительной степени увеличение оборонных расходов будет финансироваться за счёт применения государственной клаузулы об исключении на цели увеличения оборонных расходов, однако это будет возможно лишь до 2028 года. Кроме того, для финансирования оборонных расходов потребуется размещение на бирже как минимум 10% акций крупных государственных капитальных обществ, что обеспечит дополнительные средства, сообщил Ашераденс.

Одновременно бюджетный дефицит к 2029 году должен быть сокращён до 1,5% от ВВП, поэтому в ближайшие три года предстоит существенно сократить и оптимизировать государственные расходы, отметил министр финансов.

Ашераденс заявил, что в ближайшие годы государственному сектору необходимо сэкономить как минимум 450 миллионов евро. Для этого предстоит сократить государственное управление, отказаться от отдельных функций, объединить некоторые государственные учреждения, а возможно — и министерства.

Ашераденс сообщил, что налоговые поступления в первом квартале превысили прогноз на 54 миллиона евро, одновременно признав, что в целом по итогам года выполнение налоговых поступлений может составить лишь 99% от прогнозируемого.

Тем не менее Министерство финансов в этом году прогнозирует рост ВВП на 1,2%, в основном за счёт восстановления внутреннего потребления. В целом до 2029 года прогнозируется стабилизация экономики с умеренным ростом.

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