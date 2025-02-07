Это способ защитить нашу культуру: Ратниекс направил официальное письмо министру юстиции

Как поясняет Ратниекс, этот призыв последовал после передачи «Spried ar Delfi» от 17 января, в которой Министерство юстиции заявило, что «для ограничения планов по строительству мечетей, необходимо стимулировать внесение поправок в некоторые нормативные акты, регулирующие религиозную деятельность».

«Каждый день мы сталкиваемся с новостями о том, что мигранты представляют угрозу безопасности Европы, и для того, чтобы этого не произошло в Латвии, мы должны изначально прекратить поощрять проникновение этих культур в Латвию, потому что мечети — это начало укрепления общин. Хотя статья 99 Конституции Латвийской Республики предусматривает свободу вероисповедания, нормативные акты нашей страны предусматривают, что эта свобода может быть ограничена, если это необходимо в интересах общественной безопасности, и это обоснование является актуальным, учитывая то, что в настоящее время происходит в мире. Поэтому я обратился к министру юстиции с просьбой в рамках своей компетенции подготовить и продвинуть поправки в нормативные акты со всеми правовыми аспектами, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии. Это способ сократить миграцию, защитить нашу культуру и снизить риски безопасности», — объясняет Ратниекс.