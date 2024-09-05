Укрепления представлены в двух местах, но, по словам министра обороны, "таких мест будет больше".

"Это начало фортификации", - подчеркнул Лауринас Касчюнас.

По его словам, на реке, где могут возникнуть мели, пропускающие тяжелую технику противника, планируется устанавливать около 80 "зубов дракона", укрепленных концентирой.

На мосту планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей», некоторые из этих мер также будут усилены концертиной.

"Также чуть позже будут установлены металлические балки, как запасной барьер для предотвращения проезда тяжелой техники. На дороге будут сделаны углубления, в которые будут вставлены балки", - рассказал Касчюнас.

По его словам, эта работа потребует сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций и Вооруженных сил Литвы.

"Осенью мы ускоримся и завершим работу в следующем году", - сказал Касчюнас.

По словам министра, "зубы дракона" и "ежи" являются частью плана, в который также входят еще две меры - железобетонные блоки и "испанские кони".

"Это четыре меры, которые будут стянуты вместе и весной закончат движение в парки контрмобильности", - сказал он.

По его словам, меры контрмобильности будут расположены в шахматном порядке, они будут постоянно оставаться на мосту Панемуне, а в реке будут использоваться в зависимости от уровня воды.

"Мост будет (укреплен - BNS) стационарно. Поскольку пункт открыт только для пешеходов, мы сделаем сетку, все, что есть, останется, только пешеходы смогут курсировать, а транспортные средства - нет", - сказал министр.

"Брод зависит от наводнений и отливов. Когда происходит наводнение, у нас нет проблем с обороной. Будем реагировать соответствующим образом", - добавил он.

По словам Касчюнаса, подразделение Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в Пагегяй проинформировало российских должностных лиц, что во время презентации движение пешеходов по мосту в обоих направлениях будет временно прекращено примерно на два часа.

Помимо Касчюнаса, в презентации блокировки моста приняли участие министр внутренних дел Агне Билотайте, канцлер правительства Гедре Бальчитите, начальник Оборонного штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас, глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.

"Что касается защиты наших границ, стандартов охраны границ, то сегодня Литва является страной, которая достигла самого высокого уровня, это пример того, как следует защищать границу", - заявила на мероприятии министр внутренних дел Агне Билотайте.

В конце июля правительство одобрило реализацию некоторых мер по борьбе с мобильностью, включая создание парков, заграждений на дорогах, насаждений деревьев, восстановление дренажных канав, установку взрывных конструкций под мостами.

К 1 апреля следующего года планируется установить парки мер контрмобильности в определенных литовской армией местах, расположенных на границе с Беларусью и Калининградской областью России.

Как заявил в августе Касчюнас, эти меры повысят сдерживающий и оборонительный потенциал государства, безопасность границ страны с Россией и Беларусью.

По данным Минобороны, в этом году на закупку инженерных средств контромобильности армии будет выделено 8 млн евро, для других ведомств – 2,4 млн евро.

Препятствия, по мнению военных, наиболее эффективны, когда они устанавливаются вместе с минами. Большая часть средств будет направлена ​​на их приобретение, с минами на установку антимобильных парков в течение десятилетия может понадобиться около 600 млн евро.