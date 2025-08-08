Это обман, мы не звоним насчёт проверки счетчиков: RNP предупреждает 

«Обязательная регулярная проверка счетчиков отменена, и мы, как управляющая компания, не поручаем ни одной компании выполнение таких задач. Также очень важно, что даже если управляющая компания в Риге предоставляет какие-либо услуги, вам никогда не придётся платить за них наличными, оплата всегда добавляется к ежемесячному счёту», — заявила представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова.

Rīgas namu pārvaldnieks просит жителей не доверять подобным звонкам и тем более не передавать деньги наличными. Если у вас возникли сомнения, лучше перезвонить на официальный номер своей управляющей компании и уточнить информацию.

Как уже сообщалось, жители многоэтажек больше не обязаны проводить верификацию счетчиков воды - теперь не верифицированные счетчики воды можно использовать без ограничения сроков.