«Это не так просто»: политик предупреждает об оттоке из госсектора в частный сектор после сокращения зарплат

Сокращение расходов на персонал, по его словам, может привести к потере квалифицированных кадров. «Можно не платить премии, урезать зарплаты — тогда в госсекторе останется ещё меньше сотрудников. Да, возможно, где-то их и так слишком много. Но большая часть людей тратит массу времени на бумажную работу. Уволят одного — другим придётся брать на себя ещё больше. А времени и так не хватает, чтобы вовремя ответить на письма», — пояснил он.

Силениекс подчёркивает: снижение зарплат без анализа и обоснования может подтолкнуть специалистов уйти в частный сектор, где условия лучше. В итоге вместо упрощения процессов государство рискует остаться с «бумажными писателями», но без тех, кто способен реально создавать и развивать процессы.