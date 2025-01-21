Это не фантастика: латвийские ученые близки к созданию источников энергии будущего

«Аккумулятор, Li2CoMn3O8, который я открыл пять лет назад, теперь используется в китайских электромобилях и по всему миру. То, что мы сделали в прошлом году и за что получили приз, действительно используется на практике. Теперь мы открыли новый вид материала для аккумуляторов», — рассказывает академик Латвийской академии наук Робертс Эглитис.

Его открытие оценивается как весьма перспективное для производства новых, эффективных и более дешёвых литиевых батарей.

Исследование «Энергия будущего: раскрытие потенциала графена, батарей, сверхпроводимости и фотокатализа» признано одним из самых выдающихся достижений науки Латвии прошлого года.

«Предлагаются математические модели, помогающие предсказать, какие материалы будут обладать свойствами, необходимыми для создания новых источников энергии», — говорит об исследовании президент LZA Иварс Калвиньш.

Латвийские учёные нашли новые способы, как сделать производство водорода более дешёвым и простым.

«Мы можем производить водород, а также сократить выбросы CO2, что очень важно в борьбе с глобальным потеплением. Усовершенствовав фотокатализатор, мы сможем легче отделять водород от воды. У водорода, конечно, огромное количество применений в промышленности. По улицам Риге уже ездят автобусы и машины на водороде. Это огромный источник энергии», — отмечает Роберт Эглитис.

По результатам исследования уже разработаны теоретические модели, позволяющие предсказать, какие материалы могут быть использованы для разработки технологий добычи солнечной энергии. Исследования проводились в сотрудничестве с Цзилиньским университетом Китая. Исследовательская группа опубликовала 13 статей в престижных научных журналах.