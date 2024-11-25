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«Это не абсурд? Где же равенство?» Почему с одними в госучреждениях говорят по-русски, а с другими нет

la.lv 25 ноября, 2024 16:27

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С недавнего времени в Латвии много говорят о необходимости уважать государственный язык и максимально использовать его, избегая использования русского. Многие госучреждения активно включились в этот процесс, обслуживая клиентов только на латышском языке... Но оказывается и в этом фундаментальном правиле есть исключения, которые позволяют чиновникам отойти в сторону от госязыка.

Историей, которая наглядно демонстрирует такое исключение, поделилась читательница портала la.lv:

"Познакомилась с гражданином Туркменистана, который уже третий год живет и работает в Латвии, что также означает, что он платит здесь налоги. Он оформил вид на жительство на определенный срок.

Работодатель планирует отправить его в командировку в соседнюю страну, поэтому попросил оформить EVAK-карту (Европейскую карту медицинского страхования). Ему дали инструкции, куда нужно идти и какие документы необходимо взять с собой.

Поскольку он не является беженцем, Латвия никак его не поддерживает. Государственный язык он не выучил (не считая элементарных вежливых фраз), так как для обеспечения своего проживания, еды и других нужд он работает 6 дней в неделю по 12-14 часов. В Латвии он общается на русском языке, так как в свое время изучал его в школе. Знания английского языка у него практически отсутствуют.

Для оформления EVAK-карты он попросил меня его сопроводить. И хорошо, что я пошла с ним, потому что без помощи местного жителя он бы ничего не смог оформить.

Придя в NVD (Национальная служба здоровья), он обратился к сотруднице на русском языке, но она его "отшила", заявив, что обслуживает только на латышском или английском. Тогда я подключилась как переводчик, чтобы помочь заполнить анкету и прочее.

В это же время к соседнему оператору подошла девушка, которая сказала, что она из Украины и хочет, чтобы ее обслужили на русском языке. Ей не отказали. Тогда я осталась в недоумении, так как думала, что в государственных учреждениях принципиально больше не используют русский язык.

Это не абсурд? Украинке, которую государство поддерживает и, насколько мне известно, предоставляет курсы латышского языка, не отказывают в обслуживании на русском. А гражданину Туркменистана – отказывают… Где же равенство? И как насчет того, что такие ситуации только усиливают ненависть к Латвии, латышам, Украине и украинцам?"

Национальная служба здоровья объяснила ситуацию так:

«В Центре обслуживания клиентов Национальной службы здоровья (NVD KAC) клиенты не обслуживаются на русском языке, за исключением:
• если в Центр обслуживания обращается гражданин Украины, который не владеет латышским или английским языком;
• если в Центр обслуживания обращается человек, которому необходимо получить неотложную медицинскую помощь.

Что касается жителей Украины, в Латвии предусмотрено множество условий и льгот, установленных законодательством. Это способ поддержки этих людей, чья родина находится в состоянии военного конфликта. У многих из них часто нет возможности вернуться домой или дома как такового в данный момент просто нет».

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