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«Это дискриминация»: на языковые ограничения в предвыборной агитации пожаловались в Европейский суд по правам человека (1)

Редакция PRESS 13 мая, 2025 12:21

Новости Латвии 1 комментариев

Социал-демократическая партия "Согласие" обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу языковых ограничений предвыборной агитации в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Партия считает, что существующий порядок нарушает свободу слова и право на свободные выборы.

Партия напоминает, что хотя абсолютное большинство населения Латвии говорит на латышском языке, использование языков меньшинств в предвыборной агитации необходимо - это расширяет доступ к информации, обеспечивает более широкое участие населения и способствует активному политическому диалогу по вопросам местного, национального и европейского значения. По данным 2022 года, русский язык является родным для 37,7% населения Латвии, отмечает "Согласие".

Партия не согласна с аргументацией Конституционного суда, который постановил, что языковые ограничения в предвыборной агитации оправданы в связи с геополитической ситуацией и попытками России повлиять на проведение выборов на территории других стран.

В своем заявлении в ЕСПЧ "Согласие" указывает на экспертную поддержку своей точки зрения. В заключении омбудсмена Латвии от 9 сентября 2024 года говорится, что ограничительная мера является чрезмерно широкой и серьезно подрывает свободу выражения мнений и принципы демократического плюрализма. В особом мнении судьи Конституционного суда Яниса Нейманиса, опубликованном 11 апреля 2025 года, говорится, что запрет на использование языков меньшинств в предвыборной агитации нарушает свободу выражения мнений, закрепленную в статье 100 Конституции Латвии.

"Наш сегодняшний иск - это борьба за свободу слова и здравый смысл. Я не понимаю, почему, будучи демократически избранным депутатом Европарламента, я не могу рассказать русскоязычным гражданам Латвии на русском языке об утеплении домов, финансируемом ЕС. Это дискриминация и абсурд", - подчеркнул Нил Ушаков, евродепутат от партии "Согласие".

Партия также готовит еще один запрос в ЕСПЧ - о языковых проверках для российских граждан, проживающих в Латвии. По инициативе Ушакова в апреле 2024 года в Комитете по петициям Европарламента состоялись политические дебаты по этому вопросу. Вопрос вызвал большой интерес со стороны евродепутатов и после решения комитета был оставлен для дальнейшего изучения.

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