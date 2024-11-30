«Эти вагоны вечером сжигают?» — телеведущий Ансис Клинтсонс делится впечатлениями от поездки на трамвае

"7-й трамвай побеждает в конкурсе неприятных запахов - я сел, дама везет 3 супервонючих ведра - сметана, соус, дерьмо? Следующая остановка - заходят 3 бомжа, я ушел в другой конец. Следующая остановка - заходят 2 рыболова с рыбой, воняет на 3000%. Рижская дума, наверное, такие вагоны вечером сжигает", - рассуждает Клинтсонс.

В комментариях, как обычно, народ веселится и делится своим личным опытом:

- Лучшую рекламу общественного транспорта трудно представить!

- Описание улыбнуло. Не надо ездить на 7-м трамвае.

- Это можно было бы назвать "джекпотом", не хватает еще дамы с "настоящими духами с рынка", которая так облилась, что страшно спичкой чиркнуть поблизости, а вдруг загорится.

- На этой неделе при поездке домой с работы (23-й троллейбус) на остановке сел бомж, аромат соответствующий. На следующей остановке сели маленькая девочка с мамой, которая громко сказала, что поэтому и хотела на машине, громко обсуждала, спрашивала у мамы, почему они не моются.

- Мне иногда нравится ездить на 7-м трамвае - хорошее лекарство от высокомерия, гордыни, помогает оценить свою жизнь, скромность и баланс.

- В этом трамвае нет атмосферного давления.

- За те два раза, что я за 10 лет ездила на 7-м трамвае, меня один раз попытались обокрасть, а во второй раз рядом встал такой вонючий бомж, что меня чуть не вырвало. На следующей остановке я быстренько вышла и больше не рискую ездить на трамвае.

- Я готова экономить на многом, но не на личном автомобиле.

- Если не нравится ездить на трамвае, может быть, купишь машину? Не надо будет в "Твиттере" плакаться насчет вони. Хотя ты наверняка и тогда найдешь, о чем поныть.

- Нет, их чистят нановодой.

- Добро пожаловать на район. Больше приятных поездок.

- Запахи обычно с утра, а по вечерам - театр импровизации с шумными ссорами или кто-то с философствованием пристает.

- Это была ароматерапия.