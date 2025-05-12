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Эстонская полиция поможет патрулировать нашу границу с Белоруссией

Редакция PRESS 12 мая, 2025 14:30

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник из Тарту в Латвию отправилось подразделение полиции ESTPOL 10 в составе 11 человек для оказания помощи на латвийско-белорусской границе в пресечении попыток незаконного пересечения границы, число которых в последнее время растет.

Подразделение будет задействовано в окрестностях Каплавы и Робежниеки, где в последнее время наблюдается наибольшее количество незаконных пересечений границы. Прошлым летом в этом же районе работало подразделение ESTPOL 9. Эстонская команда будет работать в Латвии две недели - за это время вместе с латвийскими коллегами будет оценена ситуация и принято решение о необходимости второй смены.

Попытки незаконного пересечения границы на латвийско-белорусской границе значительно участились. Согласно текущим прогнозам, в ближайшее время их число вряд ли уменьшится, поэтому на прошлой неделе Латвия попросила Департамент полиции и погранохраны Эстонии направить на помощь полицейское подразделение.

Основной задачей ESTPOL10 будет участие в патрулировании границы, но, учитывая особенности поведения нелегальных нарушителей границы, латвийцы попросили эстонскую полицию собрать команду из людей, которые также имеют подготовку и опыт управления толпой.

Начальник пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что граница Латвии с Беларусью - это общая граница ЕС и НАТО. "Эстония всегда готова помочь друзьям и соседям, когда к нам обращаются за помощью. В последние недели количество попыток пересечения границы резко возросло, и вполне естественно, что мы им поможем", - сказал Коммусаар.

Он также отметил, что Департамент полиции и погранохраны важно получить реальный опыт борьбы с миграционными атаками. "Сегодня мы не видим признаков того, что к нашим границам направляют нарушителей границы, но это может очень быстро измениться. Напротив, существует риск, что те, кому удастся незаконно пересечь границу у наших южных соседей, могут использовать Эстонию как транзитную страну в Северные страны. Мы направили дополнительные силы в Южную Эстонию и окрестности Таллинна, чтобы предотвратить и пресечь возможные попытки незаконного передвижения через Эстонию", - добавил Коммусаар.

Руководитель группы ESTPOL 10 Пирко Пярила сказал, что комплектация команды прошла быстро и, как ожидается, подразделение уже во вторник приступит к работе на границе. "Было очень приятно видеть, что в Департаменте полиции и погранохраны нашлось много людей, готовых помочь нашему южному соседу в кратчайшие сроки - их было так много, что не все люди, проявившие готовность отправиться на задание, смогли войти в первую смену ESTPOL 10. Я верю, что, как и в прошлом, эстонские полицейские и пограничники окажут латышам большую помощь", - сказал Пярила.

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