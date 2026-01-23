Эстонию лишили чемпионата мира по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам

О том, что чемпионат Европы может быть перенесен из Эстонии, сообщалось в конце 2025 года. Как писала ERR, Международная федерация фехтования (FIE) требовала от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказались подписывать такой документ.

Вице-канцлер министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митта говорил, что Таллин не может подтвердить, что все желающие участвовать в турнире смогут пересечь границу. По его словам, позиция властей Эстонии не менялась — спортсменам из России и Белоруссии визы не выдаются, исключений сделано не будет.

Эстония получила право проведения чемпионата Европы в 2024 году. Генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг отмечал, что в тот момент у FIE «действовали одни правила для спортсменов стран-агрессоров, но в течение года они несколько раз изменялись».

«Сначала спортсменам из России и Белоруссии разрешили выступать на индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с армией. Позже это требование отменили. Теперь спортсмен может быть военнослужащим, но должен заявить, что не поддерживает войну против Украины, что на практике сложно контролировать. Последнее решение FIE, опубликованное недавно, гласит, что юниоры и кадеты из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях среди сверстников под флагом и цветами своей страны», — пояснил он.