Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Эстонию лишили чемпионата мира по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам

© Meduza.io 23 января, 2026 20:42

Важно 0 комментариев

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Таллине летом 2026 года, перенесли во Францию. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Турнир пройдет во французском городе Антони.

О том, что чемпионат Европы может быть перенесен из Эстонии, сообщалось в конце 2025 года. Как писала ERR, Международная федерация фехтования (FIE) требовала от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказались подписывать такой документ. 

Вице-канцлер министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митта говорил, что Таллин не может подтвердить, что все желающие участвовать в турнире смогут пересечь границу. По его словам, позиция властей Эстонии не менялась — спортсменам из России и Белоруссии визы не выдаются, исключений сделано не будет. 

Эстония получила право проведения чемпионата Европы в 2024 году. Генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг отмечал, что в тот момент у FIE «действовали одни правила для спортсменов стран-агрессоров, но в течение года они несколько раз изменялись». 

«Сначала спортсменам из России и Белоруссии разрешили выступать на индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с армией. Позже это требование отменили. Теперь спортсмен может быть военнослужащим, но должен заявить, что не поддерживает войну против Украины, что на практике сложно контролировать. Последнее решение FIE, опубликованное недавно, гласит, что юниоры и кадеты из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях среди сверстников под флагом и цветами своей страны», — пояснил он.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
Эксклюзив

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону (1)

Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ
Важно

Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Важно

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь в Европе все реже работает во время учебы

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

В 2024 году 25,4% молодых европейцев в возрасте от 15 до 29 лет были заняты трудовой деятельностью во время обучения в системе формального образования, сообщает Eurostat. При этом 71,4% учащихся оставались вне рабочей силы, а 3,2% считались безработными — они были готовы приступить к работе и активно ее искали, продолжая обучение.

В 2024 году 25,4% молодых европейцев в возрасте от 15 до 29 лет были заняты трудовой деятельностью во время обучения в системе формального образования, сообщает Eurostat. При этом 71,4% учащихся оставались вне рабочей силы, а 3,2% считались безработными — они были готовы приступить к работе и активно ее искали, продолжая обучение.

Читать

Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Чемпионка мира по пляжному волейболу Анастасия Самойлова заявила, что сталкивается с оскорбительными комментариями из-за языка и фамилии даже после победы на чемпионате мира. Об этом она рассказала изданию Jauns & Privāts.

Чемпионка мира по пляжному волейболу Анастасия Самойлова заявила, что сталкивается с оскорбительными комментариями из-за языка и фамилии даже после победы на чемпионате мира. Об этом она рассказала изданию Jauns & Privāts.

Читать

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

В группе Кенгарагс в Фейсбуке появилось тревожное сообщение - предупреждение для всех: "Максимально осторожно ходите по дороге от Зума до променада, особенно в темном участке где справа тропа в лес к роднику".

В группе Кенгарагс в Фейсбуке появилось тревожное сообщение - предупреждение для всех: "Максимально осторожно ходите по дороге от Зума до променада, особенно в темном участке где справа тропа в лес к роднику".

Читать

Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

Всюду жизнь 19:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Читать

Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

Всюду жизнь 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Читать

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

Читать