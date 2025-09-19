Эстония запросила консультации НАТО по 4 статье после вторжения российских МиГов

У самолетов не было полётного плана, они летели с выключенными транспондерами. Во время нарушения самолёты также не поддерживали радиосвязь с эстонским управлением воздушного движения.

На инцидент отреагировали итальянские истребители F-35, размещённые в Эстонии на авиабазе Эмари и участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Руководитель пресс-службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии Таави Каротамм сообщил Эстонскому общественному каналу err.ee, что российские самолёты летели параллельно границе Эстонии с востока на запад и вошли в её воздушное пространство менее чем на десять километров.

«Самолёты сначала сопровождали истребители ВВС Финляндии, затем им навстречу вылетели итальянские F-35. Итальянские истребители сопровождали российские самолёты до района [российской] Калининградской области», — сказал Каротамм.

«Эта ситуация показывает, что Россия продолжает агрессивно вести себя по отношению к своим соседям, и им необходимо серьёзно работать над укреплением своих оборонных способностей», — заявил представитель пресс-службы Генштаба.

«В то же время этот эпизод ещё раз подтверждает работу НАТО как оборонительного альянса — истребители миссии в странах Балтии отреагировали быстро», — добавил он.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на платформе X подчеркнул, что «такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации НАТО по статье 4».

Согласно статье 4, страна-член НАТО может созвать срочные переговоры, если считает, что её «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность» находятся под угрозой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте на платформе X сообщил, что уже говорил с Михалом:

«Я только что поговорил с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом о сегодняшнем нарушении воздушного пространства, совершённом Россией. Реакция НАТО была быстрой и решительной», — отметил глава альянса.

В МИД Эстонии был вызван поверенный в делах России, которому был выражен протест и вручена нота о нарушении эстонской воздушной границы.

«Россия в этом году уже трижды нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентной наглостью», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«На всё более широкую проверку допустимых границ и растущую агрессивность России нужно реагировать быстрым усилением политического и экономического давления», — добавил министр.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что «нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолётами сегодня — это крайне опасная провокация».

«Это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни и оно ещё больше обостряет напряжённость в регионе», — написала Каллас в X.

«ЕС полностью солидарен с Эстонией. Мы продолжим поддерживать государства-члены для укрепления их обороны, используя европейские ресурсы», — заявила глава европейской дипломатии.

«Путин проверяет решимость Запада. Мы не должны показывать слабость», — добавила Каллас.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в записи на платформе X осудил произошедшее, подчеркнув, что оборону воздушного пространства стран Балтии необходимо ещё больше укрепить за счёт миссии ПВО НАТО. Он также выразил благодарность итальянским союзникам за бдительность и быструю реакцию.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что произошедшее — это явная провокация, подчеркнув необходимость усиления присутствия НАТО и миссии «Austrumu sardze» («Восточная стража»), чтобы предотвратить подобные действия.

Это уже четвёртое нарушение воздушного пространства Эстонии Россией в этом году.

Пока готовилась статья, появилась информация о том, что два российских истребителя совершили низкий пролёт (около 150 м) над польской нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Этот пролёт нарушил зону безопасности платформы. Вооружённые силы Польши приведены в состояние повышенной готовности.





