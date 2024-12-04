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Есть сигналы о готовности совладельца Mikrotīkls Джона Талли инвестировать в Tet и LMT 

© LETA 4 декабря, 2024 11:00

Бизнес 0 комментариев

Есть сигналы о том, что совладелец и председатель правления предприятия по производству сетевого оборудования Mikrotīkls Джон Талли заинтересован инвестировать в телекоммуникационные компании Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT), Об этом заявил в среду TV3 член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии, старший партнер юридической фирмы Eversheds-Sutherland Марис Вайновскис.

"Есть признаки того, что он заинтересован", - сказал Вайновскис, добавив при этом, что не может подтвердить, так ли это.

Он также заявил, что в случае с такими компаниями, как Tet и LMT, "будет большое скопление инвесторов". "Брать надо лучших из лучших", - добавил Вайновскис.

Как сообщалось, на закрытом заседании 19 ноября правительство рассмотрело более 30 различных сценариев дальнейшего развития LMT и Tet, однако окончательная позиция так и не была принята. В течение трех недель Минэкономики поручено внести уточнения.

"Мы пришли к двум вариантам, которые далее рассматриваются более детально", - сказал министр экономики Викторс Валайнис.

Уточненный протокол должен включать четкий мандат правительства относительно дальнейших переговоров Минэкономики с другим акционером, шведской компанией Telia, и какую позицию министерство будет представлять в дальнейших переговорах.

""Если эти переговоры не увенчаются успехом, то у нас будут сценарии B и C, на случай, если нам не удастся договориться со вторым владельцем, но после сегодняшнего совещания я смотрю на этот процесс достаточно позитивно", - рассказал Валайнис.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, об изменении которой два акционера — латвийское государство и шведская компания Telia — до сих пор не смогли договориться.

Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet долей, а дочернему предприятию "Telia" - компании "Tilts Communications" - 49% . В капитале LMT шведской Telia и ее дочерней компании Sonera Holding принадлежит 49%. Еще 28% капитала владеет государство: держателем 23% долей является Латвийский Государственный центр радио и телевидения, еще 5% - Possessor. 23% долей капитала LMT принадлежат предприятию Tet.

Это теоретически означает, что при посредничестве Tet государство контролирует еще 11,73% долей LMT, а Telia - 11,27%. То есть, доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а Латвийского государства — 39,7%. %. Однако на практике этого не происходит, и фактически государство имеет решающий контроль и над LMT, так как у него есть большинство Tet. В то же время это замедлило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса, пишет LETA.

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