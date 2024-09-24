«Есть ли у них санитарные книжки?» PVD признает, что курьеров для доставки еды никак не проверяет

Интарс Саушс, инспектор Рижского управления продовольственно-ветеринарной службы (PVD), объясняет, как происходит контроль такой доставки еды: «Курьеры, доставляющие еду, по закону не обязаны проходить обязательные проверки здоровья, а также обучение по минимальным требованиям гигиенических норм».

Инспектор добавляет, что курьеры работают по контракту с компанией. Эта компания должна взять на себя ответственность за то, как проходит обучение курьеров и как они соблюдают гигиенические требования при доставке еды клиенту. Отмечается, что в этом случае обучение и контроль осуществляет компания «Wolt».

Инспектор PVD поясняет: «Мы реагируем на жалобы, если они связаны с доставкой курьером».