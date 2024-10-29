Есть и плюсы! Плохая демография и эмиграция в Латвии привели к сокращению числа преступников

Из материалов, представленных прокуратурой Комиссии Сейма, следует, что, по оценкам прокуратуры, в 2025 году будет зарегистрировано 31 тысяча уголовных производств, над которыми будут осуществлять надзор прокуроры. Прогноз на 2026 год показывает, что таких случаев уже будет на тысячу меньше.

Аналогично, в 2025 году будет зарегистрировано 4 200 уголовных производств, завершенных прокуратурой, и 4 000 дел годом позже.

Комментируя эти прогнозы, Стуканс отметил, что, согласно демографическим показателям, если рождается меньше людей, то «уменьшается и процент тех, кто совершает преступления». В то же время многие латыши переехали за границу, а значит, прокуратура наблюдает рост международного сотрудничества, поскольку граждане Латвии продолжают совершать преступления за рубежом.

«Но преступления, совершенные в другой стране, здесь не регистрируются, и поэтому, учитывая общее сокращение населения, мы наблюдаем уменьшение количества уголовных процессов», - подчеркнул генеральный прокурор.

В то же время Стуканс предупредил, что в этом году возможно увеличение числа зарегистрированных преступлений, и это произойдет за счет мелких краж.