Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 27. Июля Завтра: Dita, Marta
Доступность

«Есть договор — в любом случае заплатят, ещё и позор будет»: политолог — о визите IShowSpeed в Латвию

TV24 27 июля, 2025 09:17

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс в эфире телеканала TV24, в программе Dienas personība, высказался по поводу приезда в Латвию интернет-знаменитости IShowSpeed.

"Мне вообще неясно, как это приглашение IShowSpeed происходило. То ли позвонил г-н Валайнис, то ли какой-нибудь секретарь г-на Валайниса позвонил и сказал: слушай, приезжай сюда, мы тебе 30 тысяч евро наличных дадим!" - иронизирует Розенвалдс.

Политолог поясняет: если со знаменитостью заключен договор, деньги придется заплатить независимо от прочих условий: "Это касается и поездки в Россию. Ну, простите, вы сначала пригласили, готовы заплатить, а потом скажете: нет, мы платить не будем! Если договор есть, то в любом случае заплатят, еще и позор будет".

Эта ситуация с IShowSpeed показывает, что госчиновники сперва делают и только потом думают. "Мне кажется, задача политиков - именно думать наперед и стратегически, тактически судить о ситуации", - сказал профессор Розенвалдс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:45 27.07.2025
Литва: все на борьбу с коррупцией
Sfera.lv 43 минуты назад
Латвийцы всё чаще попадают за решётку за перевозку мигрантов
Bitnews.lv 21 час назад
Доплат не будет — Минблаг не планирует помогать получателям российских пенсий
Bitnews.lv 21 час назад
Скандал на песке — Латвии грозят стройки в дюнах
Bitnews.lv 21 час назад
Гроза надвигается — суббота будет знойной и переменчивой
Bitnews.lv 22 часа назад
Польша: защита моря — это стратегия
Sfera.lv 1 день назад
Эстония: РЭБ всё ближе и ближе…
Sfera.lv 1 день назад
Рига: отель вместо станции
Sfera.lv 1 день назад

«Почему Латвия должна содержать чужих граждан?» Пособия российским пенсионерам возмутили публику

Важно 09:37

Важно 0 комментариев

Как уже неоднократно сообщалось, выплата российских пенсий проживающим в Латвии пенсионерам - гражданам РФ задерживается на два квартала. Последний раз российские пенсии в Латвии выплачивались в декабре 2024 года, пишет Tautaruna.nra.lv.

Как уже неоднократно сообщалось, выплата российских пенсий проживающим в Латвии пенсионерам - гражданам РФ задерживается на два квартала. Последний раз российские пенсии в Латвии выплачивались в декабре 2024 года, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Школьники падают и получают травмы в Праздник песни; кто виноват и что делать?

Важно 09:01

Важно 0 комментариев

Покрытие стадиона "Даугава" в Праздник песни и танца опасным образом деформировалось, стало расползаться и вспучиваться. Танцоры падали, нескольким из них понадобилась помощь медиков. Организаторы согласны - надо искать решения, чтобы в будущем подобное не повторилось. Какие решения тут могут быть, выясняли в TV3 Ziņas.

Покрытие стадиона "Даугава" в Праздник песни и танца опасным образом деформировалось, стало расползаться и вспучиваться. Танцоры падали, нескольким из них понадобилась помощь медиков. Организаторы согласны - надо искать решения, чтобы в будущем подобное не повторилось. Какие решения тут могут быть, выясняли в TV3 Ziņas.

Читать

«Пусть профсоюз звонит Путину!» Ингрида Цирцене — о (не)повышении зарплат латвийским медикам

Важно 08:42

Важно 0 комментариев

По поводу требования профсоюза медиков увеличить на 15% зарплаты всем, кто работает в сфере здравоохранения, депутат 14-го Сейма и экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене ("Новое единство") заявила в эфире телеканала TV24: пусть они звонят Путину, чтобы он прекратил войну.

По поводу требования профсоюза медиков увеличить на 15% зарплаты всем, кто работает в сфере здравоохранения, депутат 14-го Сейма и экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене ("Новое единство") заявила в эфире телеканала TV24: пусть они звонят Путину, чтобы он прекратил войну.

Читать

Аэропорты ЕС снимут ограничения на жидкости в ручной клади

Мир 07:55

Мир 0 комментариев

Новое досмотровое оборудование позволит пассажирам проносить на борт бутылки большего объема, но пока ещё не во всех аэропортах.

Новое досмотровое оборудование позволит пассажирам проносить на борт бутылки большего объема, но пока ещё не во всех аэропортах.

Читать

Пост мэра Валкского края о латышском языке вызвал оживлённую дискуссию; в чём дело?

Важно 07:48

Важно 0 комментариев

Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в соцсети "Х" о том, что встретил в США много эмигрантов из Латвии, которые сознательно не учат детей латышскому. Это, как водится, стало предметом очередной дискуссии. 

Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис написал в соцсети "Х" о том, что встретил в США много эмигрантов из Латвии, которые сознательно не учат детей латышскому. Это, как водится, стало предметом очередной дискуссии. 

Читать

Крик души! Пользовательница Threads призывает запретить движение грузовиков в Риге; что ей ответили?

Важно 07:32

Важно 0 комментариев

Радикальный шаг для избавления Риги (по крайней мере, Дрейлини) от транспортных заторов предлагает пользовательница соцсети по имени Айсма. Для этого она предлагает... запретить движение грузовиков в Риге.

Радикальный шаг для избавления Риги (по крайней мере, Дрейлини) от транспортных заторов предлагает пользовательница соцсети по имени Айсма. Для этого она предлагает... запретить движение грузовиков в Риге.

Читать