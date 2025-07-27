«Есть договор — в любом случае заплатят, ещё и позор будет»: политолог — о визите IShowSpeed в Латвию

"Мне вообще неясно, как это приглашение IShowSpeed происходило. То ли позвонил г-н Валайнис, то ли какой-нибудь секретарь г-на Валайниса позвонил и сказал: слушай, приезжай сюда, мы тебе 30 тысяч евро наличных дадим!" - иронизирует Розенвалдс.

Политолог поясняет: если со знаменитостью заключен договор, деньги придется заплатить независимо от прочих условий: "Это касается и поездки в Россию. Ну, простите, вы сначала пригласили, готовы заплатить, а потом скажете: нет, мы платить не будем! Если договор есть, то в любом случае заплатят, еще и позор будет".

Эта ситуация с IShowSpeed показывает, что госчиновники сперва делают и только потом думают. "Мне кажется, задача политиков - именно думать наперед и стратегически, тактически судить о ситуации", - сказал профессор Розенвалдс.