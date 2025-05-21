Если вы остались без работы: кому и что положено?

Первые шаги

Если вы остались без работы, то, если у вас нет договоренности о новом месте трудовой деятельности, то надо зарегистрироваться как безработному или ищущему работу.

Когда? На следующий день после прекращения трудовых отношений уже можно подать заявление о присуждении статуса безработного.

Где? Это можно сделать в любом филиале Государственного агентства занятости (NVA), независимо от декларированного места жительства.

Претендовать на статус безработного могут и те, кого уволили по разным причинам, в том числе по сокращению или в связи с реорганизацией предприятия, а также, если человек уволился по согласию сторон, то есть проявил инициативу сам.

Регистрация в Госагентстве занятости дает жителю ряд преимуществ, в том числе средства к существованию в период поиска новой работы, а также увеличивает возможности поиска вакансий. Государственное агентство занятости (NVA) предоставляет:

-- статус безработного;

-- пособие по безработице;

-- база вакансий;

-- консультации о востребованных профессиях;

-- повышение квалификации;

-- освоение другой специальности.

*Как передать заявление:

-- направить почтой или в электронном виде с надежной подписью;

-- заполнить заявление на едином портале государства и самоуправлений: www.latvija.lv;

- -заполнить заявление на сайте Государственного агентства занятости (портал CV и вакансий NVA: https://cvvp.nva.gov.lv);

-- распечатать бланк заявления с домашней странички NVA, заполнить его и отнести в территориальный филиал агентства, бросить в установленный у входа ящик для заявлений (в Риге, на ул. Езусбазницас, 11);

-- отправить в конверте почтой на адрес Госагентства: KriSjANa ValdemAra iela 38 k-1, RIga, LV–1010.

Какие нужны документы?

Подготовьте трудовой договор; трудовую книжку (если есть); документы, которые подтверждают стаж работы до 31 декабря 1995 года; удостоверение военнослужащего; документы об окончании учебного заведения.

Сделайте копии документов. Информация о страховом стаже будет занесена в базу данных, в том числе Госагентства социального страхования, и это -- когда придет время -- очень облегчит вам оформление пенсии по старости.

Права и обязанности

После подачи заявления житель получает информацию от Государственного агентства занятости (NVA) о присвоении ему статуса безработного или соискателя работы. Статус присуждается со дня подачи заявления.

Внимание! Безработному необходимо отмечаться у куратора и выполнять рекомендации агентства, рассматривать предлагаемые вакансии.

Клиент, которому назначена очная консультация, должен прибыть в отделение NVA в точное время, указанное в индивидуальном плане поиска работы.

Статус безработного присуждается жителям с 15 лет и до наступления пенсионного возраста по старости, если они:

-- не работают (не заключен трудовой договор и не считаются самозанятым лицом, а также не получают авторские гонорары);

-- ищут работу;

-- не учатся очно (в школе, колледже, вузе);

-- не осуществляют коммерческую деятельность;

-- не находятся в местах заключения;

-- не находятся в государственном центре длительного социального ухода (пансионате).

Для самозанятых лиц статус безработного присуждается с того месяца, когда лицо не самозанято и прекращает выплату взносов социального страхования работодателем.

Пособие по безработице

Пособие выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA) на основании заявления безработного.

Заявление о назначении пособия по безработице надо подать в VSAA:

-- почтой на адрес VSAA;

-- э-почтой, заверив э-подписью;

-- на государственном портале latvija.lv в разделе E-iesniegums VSAA pakalpojumiem.

(!) Пособие назначается с первого дня присуждения статуса безработного.

Если увольнение произошло по инициативе работодателя, пособие по безработице выплачивается на второй месяц после присуждения статуса безработного;

если по инициативе работника -- на третий месяц после получения статуса безработного.

Пособие по безработице выплачивается:

-- имеющим статус безработного со стажем страховых взносов в Латвии не менее 12 месяцев в течение последних 16 месяцев;

-- общий страховой стаж не менее одного года.

При регистрации в качестве безработного страховой стаж не требуется:

-- жителям, которые восстановили трудоспособность после инвалидности;

-- тем, кто воспитывал ребенка-инвалида до 18 лет.

Материальная поддержка

Пособие по безработице выплачивается в течение 8 месяцев с уменьшением суммы каждые два месяца:

-- первые два месяца в назначенном размере (100%);

-- третий и четвертый месяцы -- в размере 75% назначенного пособия;

-- пятый и шестой месяцы -- в размере 50%;

-- седьмой и восьмой месяцы -- 45%.

*Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа безработного:

-- стаж от 1 до 9 лет включительно -- 50% средней зарплаты на основании страховых платежей;

-- от 10 до 19 лет -- 55% средней зарплаты;

-- от 20 до 29 лет -- 60% средней зарплаты;

-- от 30 лет и больше -- 65% средней зарплаты.

(!) Размер пособия по безработице рассчитывается на основании средней зарплаты страховых платежей жителя за 12 месяцев, которые заканчиваются за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного. Не засчитывается месяц с самой высокой и самой низкой зарплатой.

Для матерей после декретного отпуска и для вернувшихся к трудовой деятельности инвалидов размер пособия рассчитывается по льготной схеме:

-- 60% размера госпособия социального обеспечения.

(!) Одновременно нельзя получать пособие по безработице и

-- родительское пособие;

-- пособие по болезни;

-- пособие по материнству (отцовству);

-- пенсию по выслуге лет.

Полезные координаты:

бесплатный телефон NVA: 80200206;

э-почта: pasts@nva.gov.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА