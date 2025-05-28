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Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

«Еженедельник Суббота» 28 мая, 2025 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Сохраняются ли в это время налоговые льготы для родителей? Надо ли отмечать в налоговой книжке, что ребенок работает? Считается ли он иждивенцем в это время?

1 За одним из родителей ребенка сохраняется льгота на иждивенца на уплату подоходного налога на жителя (IIN), если ребенок (школьник, учащийся, студент) пошел работать в период летних школьных каникул -- с 1 июня по 31 августа, сообщает Служба доходов (VID).

Это относится к учащимся в возрасте до 24 лет, которые продолжают образование очно -- в учреждении общего, профессионального, высшего или специального образования.

2 Если ребенок трудоустроен только в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа), то  родителям не надо ничего никому не сообщать. Это значит: не надо удалять запись в налоговой книжке о ребенке как иждивенце. В то же время запись об иждивенце также не аннулируется автоматически.

К доходам родителей и детей продолжают применяться налоговые льготы:

-- родитель получает дополнительное освобождение от уплаты подоходного налога с суммы 250 евро в месяц (3000 евро в год);

-- ребенок получает право на прогнозируемый не облагаемый налогом минимум, установленный государством в этот период. В 2025 году -- 510 евро в месяц (6120 евро в год).  

Работа + учеба

Если же сын (дочь) в течение учебного года работает и учится одновременно, то налоговая льгота на иждивенца с родителя снимается -- как только учащийся начинает работать. Это происходит автоматически.

Если сын (дочь) в возрасте до 24 лет продолжает получать очное образование и работать и в какой-то момент расторг трудовые отношения, но продолжает учиться очно, то родителям следует самим внести поправку о статусе иждивенца в электронную налоговую книжку.

(!) Если родители не указали в электронной налоговой книжке, что у них есть иждивенец, то это следует сделать при подаче годовой декларации о доходах, чтобы Служба госдоходов имела информацию для пересчета подоходного налога.   

Если работает, то уже не ребенок?

Государственное семейное пособие назначается на ребенка в возрасте от года до 16 лет и до 20 лет, если ребенок учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении. А летом, если школьник работает?

1. Если дети окончили 9-й класс в июне, выплата государственного семейного пособия не прерывается в летние месяцы и продолжается вплоть по 30 сентября.

2. Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает пособие за учеников общеобразовательных школ до 11-го класса включительно в течение всего лета и прекращает выплачивать его с 1 октября.

Если учащийся и дальше учится в общеобразовательном (школе, гимназии и т. д.) или профессиональном учебном заведении (профшкола, колледж), VSAA на основании информации, полученной в электронном виде из министерства образования и науки (IZM), продолжит выплачивать пособие, и от родителей не требуется справка из учебного заведения.

* Например, юноша окончил 9-й класс и продолжит обучение в средней школе. VSAA будет выплачивать семейное пособие до конца сентября. Если будет получена информация от Минобразования о том, что юноша учится в 10-м классе средней школы, VSAA продолжит перечислять семейное пособие, пока юноша учится в школе, -- вплоть до 20 лет.

Пособие также будет выплачиваться, если учащийся продолжит обучение не в средней общеобразовательной школе, а в профессиональной.

* Если же молодой человек учится в профессиональном учебном заведении, то, как и ученикам общеобразовательного учреждения, пособие выплачивается в течение летних месяцев, пока тот продолжает числиться в учебном заведении.

* После 9-го класса молодой человек поступил в профшколу и в этом году окончил первый курс. VSAA будет выплачивать ему семейное пособие до конца сентября. Если от Минобраза придет информации, что тот продолжает учиться, будет и далее выплачиваться семейное пособие.

После школы

После окончания 12-го класса общеобразовательного учреждения, независимо от возраста молодого человека, VSAA с 1 июля прекращает выплату семейного пособия. Значит, последнее семейное пособие за старшеклассника родителям выплачивается в июне.

Но если после окончания 12-го класса выпускник продолжит образование в профессиональном учебном заведении, то VSAA, получив об этом информацию от IZM, будет выплачивать пособие в летние месяцы (июль и август) и в течение нового учебного года -- вплоть до 20-летия учащегося.

Если выпускник не сделал выбор после 12-го класса, то с 1 июля ему не выплачивается семейное пособие. Но если в сентябре он продолжит образование в профшколе, то VSAA в новом учебном году на основании информации IZM выплатит пособие за июль и август и продолжит выплачивать его в течение нового учебного года, пока юноше не исполнится 20 лет.

(!) Родителям юношей и девушек, которые учатся за границей, нужно представить в VSAA справку из соответствующего учебного заведения.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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