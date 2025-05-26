«Если он хочет присоединить Канаду, то позволит и России завоевать Латвию»: Титавс о политике Трампа

Трамп сразу после инаугурации в качестве президента Америки заявил о претензиях на Гренландию. Эксперты полагают, что США могут попробовать купить остров у Дании, заключить соглашение о партнерстве или использовать силу.

Что касается Канады, то сегодня британский король Карл III прибыл туда с официальным визитом – первым с момента его восхождения на трон.

Приглашение короля, по словам канадских политиков, является четким сигналом южному соседу: это твердое подтверждение канадского суверенитета.

С момента вступления в должность в январе президент Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это вызвало возмущение канадцев и заставило Британию пытаться балансировать между двумя североамериканскими странами.