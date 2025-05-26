Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

«Если он хочет присоединить Канаду, то позволит и России завоевать Латвию»: Титавс о политике Трампа

Редакция PRESS 26 мая, 2025 20:50

Важно 0 комментариев

"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

Трамп сразу после инаугурации в качестве президента Америки заявил о претензиях на Гренландию. Эксперты полагают, что США могут попробовать купить остров у Дании, заключить соглашение о партнерстве или использовать силу.

Что касается Канады, то сегодня британский король Карл III прибыл туда с официальным визитом – первым с момента его восхождения на трон.

Приглашение короля, по словам канадских политиков, является четким сигналом южному соседу: это твердое подтверждение канадского суверенитета.

С момента вступления в должность в январе президент Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это вызвало возмущение канадцев и заставило Британию пытаться балансировать между двумя североамериканскими странами.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 45 реакций
Комментарии (0) 45 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.05.2025
Во вторник солнечно, воздух прогреется до +22 градусов
Sfera.lv 2 часа назад
Реконструкция Латвийского онкологического центра – под угрозой
Sfera.lv 3 часа назад
Президент Латвии полностью поддерживает усиление санкций против России
Sfera.lv 3 часа назад
Домбровскис напланировал миллиарды для Латвии
Sfera.lv 3 часа назад
Латвийцы валятся в долговую яму. Побит рекорд по небанковским кредитам
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвийцам советуют самим позаботиться о пенсии – государство будет платить всё меньше
Bitnews.lv 6 часов назад
После дождей в Беларуси в Даугаве поднимается уровень воды
Bitnews.lv 11 часов назад
Лето откладывается, дождливая прохлада продолжается
Bitnews.lv 12 часов назад
Загрузка

Купил билет, а планы изменились – как вернуть деньги за несостоявшийся проезд?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Читать

С карточки могут снимать деньги так, что сразу и не заметишь: новые методы мошенников

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

Читать

Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Читать

Встать и пойти на выборы — это тоже часть Сопротивления: полковник Тутинс

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

Читать

Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года: Росликов

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

Читать

В Латвии заблокирован доступ ещё к девяти российским порталам: список

Выбор редакции 20:16

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Читать