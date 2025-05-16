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Если мы вложимся в оборону, денег на повышение зарплат не останется: Мелбарде педагогам (1)

Редакция PRESS 16 мая, 2025 20:40

Новости Латвии 1 комментариев

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

"Но здесь не только педагоги, но и все жители Латвии должны еще раз понять — если мы в следующем году вложим очень большие средства в оборону, а на другие дела у нас не останется средств, то мы можем как угодно менять правительство, министров туда-сюда, но решить такие вопросы, как повышение зарплат всем, не получится", — заявила министр образования.

"Мой скромный прогноз таков: учитывая то, что происходит сейчас, и то, во сколько нам обходятся вопросы государственной обороны и безопасности, мы не можем ожидать повышения зарплат в следующем году", — признала министр.

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