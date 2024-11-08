Если бы я знал, то никогда не заговорил бы с ним: президент клуба Rīgas Zeļļi о будущем Яниса Тиммы вне Латвии

Мы уже писали, что приняв решение об участии в проекте Media Basket в России, латвийский баскетболист Янис Тимма больше не сможет играть за сборную Латвии.

Перед отъездом в Россию Тимма получил предложение играть за две латвийские команды - VEF Rīga и Rīgas Zeļļi.

"Было впечатление, что латыш был в беде и нуждался в помощи. И появилась мысль предложить Тимме заняться тем, что у него получается лучше всего - играть в баскетбол, и наладить свою жизнь, чему иногда способствует возвращение домой", - объяснил Бульс.

"Но у Яниса были другие планы. Если бы я знал, я бы никогда не заговорил с ним. Я написал ему, но он с улыбкой ответил, что никогда не вернется в Латвию", - рассказал президент Rīgas Zeļļi.