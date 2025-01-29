Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Ещё один почти банкрот: самоуправление Елгавского края просит государственный заем

Редакция PRESS 29 января, 2025 13:52

Важно 0 комментариев

LETA

Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Самоуправление консультируется с Министерством финансов о возможности получения займа для управления бюджетом и финансами. Последний разговор об общей финансовой ситуации самоуправления состоялся в начале прошлой недели.

С учетом сложной финансовой ситуации уже проведена оптимизация расходов самоуправления путем отказа от арендуемых помещений, замораживания вакансий, надзора за закупками и других мер, утверждают в думе. Но очевидно, что этого будет недостаточно.

Информация на сайте самоуправления свидетельствует, что в апреле этого года заканчивается договор аренды нежилых помещений на ул. Лиела, 5/7, в Елгаве для нужд самоуправления, поэтому несколько учреждений и структурных подразделений самоуправления переводятся в другие помещения.

"Планируя дальнейшую работу, мы приняли решение не продолжать договор аренды помещений, а перенести учреждения в помещения самоуправления Елгавского края, обеспечив таким образом рациональное расходование финансовых средств, что существенно в нынешней финансовой ситуации", - заявили в думе.

На первом этаже здания на улице Лиела, 5/7, до сих пор располагался единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, а также центр обслуживания клиентов коммунального предприятия ООО "Jelgavas novada KU", а на верхних этажах сейчас расположена Социальная служба Елгавского края, управление имущества, а также структурные подразделения центральной администрации самоуправления - проектный отдел и отдел стратегического планирования.

Единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов из помещений на ул. Лиела уже перенесен на первый этаж здания администрации самоуправления на ул. Паста, 37. В здании Елгавского краевого самоуправления будут работать также сотрудники проектного отдела и отдела стратегического планирования.

Ряд учреждений в дальнейшем будет работать за пределами Елгавы - в крае. Управление имущества будет находиться в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волости на ул. Стадиона, 10, в Озолниеки. Управление образования по завершении ремонта помещений в дальнейшем также будет работать в Озолниеки, на ул. Сколас, 4B, где уже находится Озолниекский молодежный центр, средняя школа дистанционного обучения Елгавского края и несколько классов Озолниекской музыкальной школы. На ул. Сколас, 4b, обустроены помещения и для работников управления культуры, до сих пор работавших в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волости. Кроме того, на ул. Сколас, 4b, будет оборудован центр обслуживания клиентов "Jelgavas novada KU".

В свою очередь, управление благосостояния и социальная служба Елгавского края переедут на улицы Целтниеку, 12 и 12b, в Ане Ценской волости, где уже работает ряд муниципальных учреждений - единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, библиотека, дом культуры Ане и центр молодежных инициатив.

Перевод всех учреждений и структурных подразделений в другие помещения планируется осуществить до 31 марта.

Сегодня состоится очередное заседание Елгавской краевой думы, в повестку дня сейчас включены 30 вопросов. Бюджет самоуправления на 2025 год на нем рассматривать не планируется.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А результат того стоит? Синиля о неприятном процессе выбора нового главы банка Латвии

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Посещения больных по особому разрешению: больницы вводят ограничения

Новости Латвии 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.

Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.

Читать

Преподавателю Латвийской музыкальной академии может быть предъявлено обвинение за домогательства к студенткам

Новости Латвии 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

Читать

«Это же голландцы, у них и премьер НАТО возглавил»: юрист о необъяснимой «мягкости» полиции к фанатам у Милды

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Читать

Как Рождественские бои превратили латышских стрелков в красных: «Неаткарига»

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Есть другие приоритеты: денег на медицинские вертолёты у Латвии не нашлось

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Читать