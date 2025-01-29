Ещё один почти банкрот: самоуправление Елгавского края просит государственный заем

Самоуправление консультируется с Министерством финансов о возможности получения займа для управления бюджетом и финансами. Последний разговор об общей финансовой ситуации самоуправления состоялся в начале прошлой недели.

С учетом сложной финансовой ситуации уже проведена оптимизация расходов самоуправления путем отказа от арендуемых помещений, замораживания вакансий, надзора за закупками и других мер, утверждают в думе. Но очевидно, что этого будет недостаточно.

Информация на сайте самоуправления свидетельствует, что в апреле этого года заканчивается договор аренды нежилых помещений на ул. Лиела, 5/7, в Елгаве для нужд самоуправления, поэтому несколько учреждений и структурных подразделений самоуправления переводятся в другие помещения.

"Планируя дальнейшую работу, мы приняли решение не продолжать договор аренды помещений, а перенести учреждения в помещения самоуправления Елгавского края, обеспечив таким образом рациональное расходование финансовых средств, что существенно в нынешней финансовой ситуации", - заявили в думе.

На первом этаже здания на улице Лиела, 5/7, до сих пор располагался единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, а также центр обслуживания клиентов коммунального предприятия ООО "Jelgavas novada KU", а на верхних этажах сейчас расположена Социальная служба Елгавского края, управление имущества, а также структурные подразделения центральной администрации самоуправления - проектный отдел и отдел стратегического планирования.

Единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов из помещений на ул. Лиела уже перенесен на первый этаж здания администрации самоуправления на ул. Паста, 37. В здании Елгавского краевого самоуправления будут работать также сотрудники проектного отдела и отдела стратегического планирования.

Ряд учреждений в дальнейшем будет работать за пределами Елгавы - в крае. Управление имущества будет находиться в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волости на ул. Стадиона, 10, в Озолниеки. Управление образования по завершении ремонта помещений в дальнейшем также будет работать в Озолниеки, на ул. Сколас, 4B, где уже находится Озолниекский молодежный центр, средняя школа дистанционного обучения Елгавского края и несколько классов Озолниекской музыкальной школы. На ул. Сколас, 4b, обустроены помещения и для работников управления культуры, до сих пор работавших в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волости. Кроме того, на ул. Сколас, 4b, будет оборудован центр обслуживания клиентов "Jelgavas novada KU".

В свою очередь, управление благосостояния и социальная служба Елгавского края переедут на улицы Целтниеку, 12 и 12b, в Ане Ценской волости, где уже работает ряд муниципальных учреждений - единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, библиотека, дом культуры Ане и центр молодежных инициатив.

Перевод всех учреждений и структурных подразделений в другие помещения планируется осуществить до 31 марта.

Сегодня состоится очередное заседание Елгавской краевой думы, в повестку дня сейчас включены 30 вопросов. Бюджет самоуправления на 2025 год на нем рассматривать не планируется.