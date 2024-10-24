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Ещё один латвийский ресторан получил звезду Мишлен

Редакция PRESS 24 октября, 2024 12:20

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«Мишлен Гид», самый популярный ресторанный гид в мире, включил в справочник 2025 года 31 латвийский ресторан, в том числе звезду качества «Мишлен»  присвоил ресторану «John Chef's Hall». А также ресторан «Max Cekot Kitchen» сохранил свою звезду, сообщили представители "Гида Мишлен".

Ресторан «Pavaru māja» сохранил зеленую звезду Мишлен и награду за устойчивое развитие.

В последний гид Michelin Selected Restaurants вошли пять новых ресторанов — «B7», «Babo», «Lowine», «Seasons» и «Stage 22».

Между тем, в справочник «Избранные рестораны Мишлен» также вошли "Tauro", "Zoltners", "Mo", "3 pavāri", "Whitehouse", "36.līnija", "John", "COD", "Le Dome", "Chef's Corner", "Barents Coctails & Seafood", "Barents", "Aqua Luna", "Entresol", "Ferma", "Neiburgs", "Tails", "H.E.Vanadziņš", "Akustika", "KEST" и "Riviera".

Награды «Bib Gourmand», которые вручаются ресторанам, предлагающим вкусную еду по доступной цене, сохраняют за собой рестораны-победители прошлого года — Snatch, Shōyu и Milda.

Уже сообщалось, что в прошлом году в справочник вошли 26 ресторанов - 19 ресторанов в Риге и семь за пределами столицы. К ним относятся Max Cekot Kitchen, получивший одну звезду Мишлен, три ресторана Bib Gourmand и 22 других рекомендованных ресторана, один из которых был удостоен Зеленой звезды.

Звезды Мишлен присуждаются ресторанам, предлагающим превосходную еду по пяти критериям: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, отраженная в его кухне, и последовательность как во всем меню, так и во времени.

Звезды присуждаются сроком на один год – после чего жюри вновь посещает ресторан. Одну звезду Мишлен получают рестораны за «качественную кухню, на которую стоит зайти», две — за «отличную кухню, заставляющую отклониться от запланированного маршрута» и три — за «отличную кухню, заслуживающую особого путешествия».

ФОТО имиджевое 

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