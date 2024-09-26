Еще один запрет: на телевидении и радио нельзя будет рекламировать скидки на пиво и вино

Ранее запрет на рекламу относился ко всем алкогольным напиткам, за исключением пива и вина.

Как отмечает разработавшее законопроект Министерство здравоохранения, чрезмерное употребление алкоголя является одним из основных факторов, который негативно влияет на здоровье населения. Негативное влияние рекламы алкоголя на потребление алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи, широко изучено и доказано - она способствует приобщению к алкоголю и увеличивает потребление алкоголя среди молодых людей, которые уже употребляют алкоголь, подчеркивает Минздрав.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам уже поддержала в третьем чтении также поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают ограничения на рекламу и маркетинг цен и скидок на алкогольные напитки не только на телевидении и радио, но и в интернете, кинотеатрах, печатных материалах для потребителей и др. В настоящее время поправки согласовываются с Европейской комиссией.