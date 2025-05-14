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Еще один. Как наказали кандидата за предоставление ложных сведений в ЦИК (1)

© LETA 14 мая, 2025 13:24

Новости Латвии 1 комментариев

Рижский городской суд по уголовному делу об умышленном предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) наказал одного из кандидатов в депутаты на выборах 14-го Сейма надзором пробации сроком на два года, сообщила агентству ЛЕТА прокуратура.

По имеющейся в распоряжении ЛЕТА информации, обвиняемый стартовал на выборах 14-го Сейма от политической партии "Сила народной власти", а в 2024 году - на выборах в Европарламент от "Объединения Младолатыши".

Назначенным наказанием прокурор удовлетворен и не планирует ходатайствовать о полном приговоре.

Подсудимый своей подписью в анкете подтвердил достоверность представляемых сведений и их соответствие требованиям баллотирования, однако позже выяснилось, что у него есть судимость в Германии, что запрещает баллотироваться.

Согласно законодательным нормам, в выборах Сейма не могут участвовать и быть избраны лица, ранее судимые за умышленное преступление, за исключением лиц, чья судимость снята, погашена или которые были реабилитированы.

Свою вину обвиняемый не признал, утверждая, что осуждение за границей было неправомерным. Однако законодательство Евросоюза и международные соглашения Латвии предусматривают признание судебных решений других государств по уголовным делам, вследствие чего правовые последствия в Латвии могут наступать и за преступления, совершенные за границей.

До вступления приговора в силу к обвиняемому продолжат применяться ранее установленные меры пресечения: уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Ранее за подачу заведомо ложных сведений в Центризбирком (ЦИК) в качестве кандидата в депутаты 14-го Сейма была осуждена и Глория Гревцова. Гревцову признали виновной и приговорили к общественным работам, при этом она потеряла свое место в Сейме. Гревцова неверно указала информацию о своем образовании.

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